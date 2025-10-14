Quatro filmes portugueses candidatos a nomeações dos prémios da Academia Europeia de Cinema

Quatro filmes de realizadores portugueses, entre os quais "On Falling", de Laura Carreira, e "Sol Menor", de André Silva Santos, são candidatos a uma nomeação para os prémios europeus de cinema de 2026.

A Academia Europeia de Cinema revelou esta terça-feira uma lista de filmes finalistas, de produção europeia em longa-metragem, curta-metragem, em ficção, documentário e animação, que procuram agora uma nomeação para os prémios anuais, a atribuir em 17 de janeiro em Berlim.

Entre as longas-metragens europeias de ficção candidatas estão "O Riso e a Faca", de Pedro Pinho, com Sérgio Coragem, Cléo Diára e Jonathan Guilherme no elenco, e que se estreia nos cinemas no dia 30, e "On Falling", de Laura Carreira, protagonizado por Joana Santos.

"O Riso e a Faca" é a segunda longa-metragem de ficção de Pedro Pinho e estreou-se em maio no Festival de Cinema de Cannes, em França, valendo à atriz Cleo Diára um prémio de representação.

"On Falling" é a primeira longa-metragem de ficção de Laura Carreira, foi rodada na Escócia, onde a realizadora vive, e conta com a atriz Joana Santos no papel de Aurora, uma jovem emigrante portuguesa, com um trabalho desumanizado e mal pago, que se sente alienada, só e incapaz de socializar.

São ainda candidatas duas coproduções minoritárias portuguesas: "Era uma vez em Gaza", dos realizadores palestinianos Tarzan e Arab Nasser, e "Tardes de Solidão", do espanhol Albert Serra.

Para o prémio Vimeo de Melhor Curta-Metragem são candidatos a uma nomeação os filmes "Sol Menor", de André Silva Santos, e "La Durmiente", de Maria Inês Gonçalves.

"Sol Menor" é uma primeira obra de ficção do realizador André Silva Santos e segue um professor de música que reparte os dias entre as aulas de flauta e o luto pela morte da mulher e que enfrenta um dilema após uma visita do irmão.

O filme foi distinguido no verão passado no festival Curtas Vila do Conde e tem garantida qualificação no processo de seleção de nomeados para os Óscares de 2026.

"La Durmiente" também é uma primeira obra de Maria Inês Gonçalves, foi filmado no Mosteiro de Sancti Spiritus, em Espanha, onde está sepultada Beatriz de Portugal.

"O filme aborda a história desta figura preponderante na crise dinástica portuguesa de 1383, mediante um grupo de sete crianças" que interpretam fragmentos da vida dela, lê-se na sinopse.

Os nomeados para estes prémios serão anunciados de forma faseada, nos dias 31 de outubro, 18 e 26 de novembro, abrangendo categorias como Filme Europeu, Realização, Documentário, Longa-Metragem de Animação, Atriz Europeia, Ator Europeu, Argumento, Direção de Fotografia, Direção de Casting ou Prémio Descoberta, atribuído pela federação de críticos de cinema.

A cerimónia da 38.ª edição dos prémios pela Academia Europeia de Cinema está marcada para 17 de janeiro em Berlim.