  Noticiário das 15h
  • 14 out, 2025
The Cure confirmados para o North Festival na Maia em junho

14 out, 2025 - 13:00 • João Malheiro

A banda liderada por Robert Smith sobe a palco no segundo dia do festival, a 7 de junho.

Os The Cure vão dar um concerto a Portugal, como cabeças de cartaz do North Festival que, no próximo ano, se realiza na Maia.

A banda liderada por Robert Smith sobe a palco no segundo dia do festival, 7 de junho, para um concerto que deve passar por clássicos como "Boys Don't Cry", "Just Like Heaven", "Lullaby" ou "Friday I'm In Love".

Em 2024, o grupo lançou o álbum "Songs a Los World", o primeiro disco de inéditos em 16 anos. A obra foi aclamada pela crítica e pelos fãs.

Os The Cure já tinham sido anunciados como cabeças de cartaz do Primavera Sound Barcelona de 2026, havendo especulação se podiam também marcar presença no cartaz da edição que se realiza no Porto. No entanto, a presença no North Festival torna isso pouco provável.

O North Festival realiza-se pela primeira vez na Cidade Desportiva da Maia. O recinto principal será o estádio da Cidade Desportiva.

O festival decorre a 6, 7 e 8 de junho. Os bilhetes estarão à venda em breve.

  Noticiário das 15h
  • 14 out, 2025
