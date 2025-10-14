"Um verdadeiro libertino". MoMa dedica retrospetiva a João César Monteiro com restauros da Cinemateca

"Sinfonias de um libertino" é o título da retrospetiva, bem no coração da cidade que nunca dorme, de quase toda filmografia do realizador português João César Monteiro no Museum of Modern Art de Nova Iorque (MoMa).

A exibição de um dos mais influentes diretores de cinema português, segundo o MoMa, começa esta quinta-feira, 16 de outubro, e prolonga-se até 6 de novembro deste ano.

Guardadas nas coleções da Cinemateca, em Lisboa, as cópias 35mm e novos restauros digitais do catálogo do realizador português são resultado do trabalho desta instituição cultural portuguesa, financiado pelo PRR e programa Next Generation EU.

Protagonista de muitos dos filmes que fez, João César Monteiro terá sido o mais inclassificável dos realizadores do cinema português, um "verdadeiro libertino", como descreve o MoMA, que "subverteu tendências e definições numa obra que, na linha de Erich von Stroheim, se concentra nos mistérios pervertidos do prazer, da decadência e da tradução poética do sublime para a arte".



"Recordações da Casa Amarela" (1989), "A Comédia de Deus" (1995), "As Bodas de Deus" (1999), "Silvestre" (1981) e "Quem Espera por Sapatos de Defunto Morre Descalço" (1970) são alguns dos filmes em retrospetiva no museu nova-iorquino.

"A maior provocação" no espólio do realizador português, refere MoMa, é "Branca de Neve" (2000) e também está presente na exposição. Esta é uma adaptação do "anti-conto de fadas de Robert Walser, composto principalmente por imagens em preto e branco e vozes".

"Um libertino, um santo herege, um iconoclasta ocupa Nova Iorque com filmes que continuam a interpelar, desconcertar e iluminar", recordou a produtora Leopardo Filmes, de Paulo Branco, que produziu e distribuiu a maioria dos filmes de João César Monteiro, em nota de imprensa.



Francisco Valente, crítico de cinema, realizador e assistente de curadoria do Departamento de Cinema do MoMa, o produtor Paulo Branco e a família do realizador foram responsáveis pela organização do evento.



Está também prevista a publicação de um livro com traduções de textos e entrevistas do realizador português.