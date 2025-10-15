Estrela da série “Adolescência” desafia pais a escrever cartas aos filhos

O ator da série “Adolescência” Stephen Graham lança um desafio mundial: quer que os pais escrevam cartas aos filhos. O projeto chama-se “Cartas para os nossos filhos”.

“Se é pai de um filho, seja qual for a idade dele, adoraríamos saber de si. Queremos que lhe escreva uma carta, que lhe diga o que gostaria de ter sabido quando era mais novo, que conselho gostaria de lhe transmitir e o que, na sua opinião, é ser um homem”, lê-se no site do projeto a que Graham dá a cara.

Num vídeo disponível no site da editora Bloomsbury, o ator refere que depois do sucesso da série “Adolescência” ficou “surpreendido com a quantidade de pais que o procuraram para contar que tipo de conversas que têm com os filhos”.

Graham é o ator que, na série “Adolescência”, interpreta o pai de um rapaz de 13 anos acusado de ter assassinado uma colega da escola. A trama aborda questões relacionadas com a pressão social e o impacto das redes sociais.

Além de Graham também vai colaborar nesta ideia a psicóloga Orly Klein. O objetivo final é compilar as cartas recebidas que serão publicadas em livro.

O lançamento da obra está apontado para outubro de 2026.

“Precisamos de conversa mais aberta e honesta entre pais e filhos. Este é o livro que os pais darão aos seus filhos quando não tiverem palavras”, lê-se ainda no site.

Os interessados em participar na ideia podem submeter as suas cartas a partir desta quarta-feira e até 12 de janeiro.