Ex da cantora Sia exige mais de 200 mil euros por mês em pensão de alimentos

15 out, 2025 - 18:20 • Redação

"Nunca tivemos de gerir as nossas despesas do dia a dia." Ex-médico oncologista alegou que a quantia mensal manteria o "estilo de vida luxuoso e de classe alta" que tinha durante o casamento.

A cantora australiana Sia está em processo de divórcio com Daniel Bernand e o futuro ex-marido pediu 215 mil euros mensais (250 mil dólares) por mês em pensões de alimentos, de acordo com documentos judiciais norte-americanos.

O ex-médico oncologista, de 47 anos, alegou que precisava dessa quantia mensal para manter o "estilo de vida luxuoso e de classe alta" que tinha durante o casamento, já que Sia era "o principal sustento do nosso casamento".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Conhecida pelos êxitos "Chandelier" (2014) e "Tintanium" (2011), a estrela pop dos anos 2010 alegou "diferenças irreconciliáveis" quando avançou, em tribunal, com a separação.

Casados desde 2022 e com um filho em comum de 18 meses, Bernard justificou o pedido ao afirmar que despendiam "mais de 340 mil euros por mês em jatos privados, férias, refeições de luxo e vários funcionários dedicados".

"Nunca tivemos de gerir as nossas despesas do dia a dia", afirmou.

O ex-marido alegou, por isso, que interrompeu a sua carreira desde o casamento e, para retomar, teria de completar vários anos de formação e passar por exames exigentes para poder renovar a sua certificação e voltar a exercer.

Bernard ainda requeriu pagamentos adicionais para cobrir as despesas para este julgamento.

