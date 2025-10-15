Inéditos de Helena Almeida a partir desta quarta-feira na feira de arte Frieze em Londres

Obras inéditas da artista Helena Almeida, estudadas por uma equipa de investigadoras do Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, são reveladas na feira de arte Frieze, em Londres, esta quarta-feira.

A Feira de Arte Contemporânea Frieze Londres, a decorrer entre esta quarta-feira e domingo, conta com participação de galerias de Portugal, Brasil e Angola, e com uma nova secção dedicada a artistas de diásporas, "Echoes in the Present", centrada em expressões de origem africana, incluindo representantes dos dois países de língua portuguesa.

Em paralelo à Frieze Londres, decorre a Frieze Masters, com foco em obras do século XX, mestres antigos e antiguidades. Os dois certames partilham a localização em Regent"s Park e somam a participação de 280 galerias de 45 países, indica a organização "online".

Na Frieze Londres, entre 160 galerias de arte contemporânea, estarão presentes as portuguesas Vera Cortês, Madragoa e Pedro Cera, todas com sede em Lisboa, assim como a Galeria Francisco Fino que apresentará, até domingo, a exposição dedicada a Helena Almeida, com cerca de duas dezenas de obras, na secção dos grandes mestres das artes plásticas.

As obras em causa foram desenvolvidas por Helena Almeida no pós-25 de Abril, entre 1974 e 1980, são exemplo da sua técnica mista muito típica, que conjuga fotografia, desenho, fio de crina e tinta, e encontravam-se, na sua maioria, no atelier da artista. Parte delas, segundo a investigação, nunca foram expostas em público.

Esta investigação foi desenvolvida no contexto da preparação da exposição para a Frieze, por uma equipa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova (Nova FCT), composta pelas investigadoras Élia Roldão, Joana Sobral, Ana Rosalino e Susana França de Sá.

O "amplo estudo" desenvolvido centrou-se na "caracterização material e [na] conservação de um conjunto representativo" de obras "complexas e desafiantes" da artista portuguesa, o que levou à definição de "etapas essenciais" para a sua salvaguarda, indica o comunicado sobre a mostra.

O diagnóstico de cada uma das peças, segundo as investigadoras da Nova FCT, "permitiu identificar os tipos de papéis fotográficos, tintas e montagens mais utilizados por Helena Almeida, definir metodologias seguras de conservação e restauro, recuperar a leitura estética das obras e desenvolver um conjunto de boas práticas para a sua exposição --- incluindo as preferências da artista quanto à forma de apresentação em galerias e museus".

Citada pelo comunicado, a investigadora Élia Roldão explica que os resultados do estudo se revelaram "essenciais para compreender as técnicas de produção da artista e a sua seleção intencional de materiais", dos papéis fotográficos às molduras, "em função das explorações estéticas que desenvolveu ao longo da década de 1970".

Esta caracterização também se revelou "determinante para a definição de estratégias adequadas de conservação, restauro e exposição", além de contribuir "para rever e melhorar práticas existentes em instituições públicas e privadas".