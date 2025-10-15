Lorde confirmada no NOS Alive do próximo ano

Lorde vai marcar presença no terceiro e último dia do NOS Alive de 2026.

O anúncio desta quarta-feira confirma que a artista neozelandêsa vai ser um dos destaques do palco principal do evento no dia 11 de julho.

A passagem por Portugal surge no âmbito da digressão para promover o seu quarto disco: "Virgin".

Também dia 11 de julho, estão já confirmados Buraka Som Sistema, Florence + The Machine, no palco principal, e Pixies, no palco secundário.

Nick Cave & The Bad Seeds já foram confirmados para o festival, para o primeiro dia, a 9 de julho. O segundo dia, 10 de julho, não tem nenhuma confirmação por agora.



O NOS Alive 2026 decorre entre 9 a 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Os passes diários custam 84 euros, enquanto os passes de dois dias valem 168 euros.

O passe geral com acesso aos três dias tem um valor de 199 euros.