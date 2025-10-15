Menu
  Noticiário das 14h
  15 out, 2025
Obra da série "Avestruzes Bailarinas" de Paula Rego vai a leilão em Londres

15 out, 2025 - 13:24 • Lusa

Tríptico tem um intervalo estimado de licitação entre 3,5 milhões e 5,8 milhões de euros.

O tríptico "Avestruzes Bailarinas do filme "Fantasia" de Walt Disney", de Paula Rego, vai esta quarta-feira a leilão, em Londres, com base de licitação de três milhões de libras (3,5 milhões de euros), segundo a leiloeira Christie's.

O tríptico com um intervalo estimado de licitação entre três milhões e cinco milhões de libras (entre 3,5 milhões e 5,8 milhões de euros) será o lote número 20 de 61 de pintura e escultura do leilão presencial dedicado a obras de artistas dos séculos XX e XXI, indica o "site" da Christie's.

Em 2023, foi vendido um díptico da mesma série "Avestruzes Bailarinas" (1995) por 3,5 milhões de euros, pela mesma casa de leilões, tornando-se um novo recorde para uma obra da artista portuguesa, que morreu em 2022, em Londres, onde residia.

O conjunto de três painéis com as bailarinas vestidas de negro e pontas cor-de-rosa, a leiloar hoje, é da mesma série e ciclo temático, mas são peças separadas e independentes dentro do conjunto que Paula Rego desenvolveu inspirado no filme "Fantasia", de Walt Disney.

O leilão noturno de obras do século XX/XXI marcado reunirá ainda obras de artistas como Lucian Freud, Picasso, René Magritte, Egon Schielle, Louise Bourgeois, Marc Chagall, Peter Doig, Claude Monet, Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst ou Gerhard Richter.

A série "Avestruzes Bailarinas" fez anteriormente parte da Coleção Saatchi, criada para a exposição da Hayward Gallery "Spellbound: Art and Film", em 1996, e tem sido exibida frequentemente nas últimas três décadas.

Foi exibida, nomeadamente, na Tate Liverpool (1997), no Reino Unido, no Museu Nacional Rainha Sofia (2007-08), em Madrid, Espanha, no Musée de l"Orangerie, em Paris, França (2018-19), e na Kestner Gesellschaft, em Hannover, na Alemanha (2022-23).

Nascida em Lisboa, em 1935, Paula Rego começou a desenhar ainda em criança, e partiu para a capital britânica com 17 anos, para estudar na Slade School of Fine Art, onde viria a fixar residência e a distinguir-se pela singularidade da obra, inspirada na literatura, e marcada, ao longo de décadas, pela defesa dos direitos das mulheres.

Em Londres conheceu o marido, o artista inglês Victor Willing, que morreu em 1988, cuja obra Paula Rego mostrou por várias vezes no museu Casa das Histórias, em Cascais.

Em 2004, foi-lhe atribuída a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant"Iago da Espada de Portugal, pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, e, em 2010, foi nomeada Dame Commander of The Order of the British Empire pela Coroa Britânica, pela sua contribuição para as artes.

Em 2016 recebeu a medalha de honra da cidade de Lisboa.

Em 2019, a pintora foi distinguida com a Medalha de Mérito Cultural, pelo Ministério da Cultura.

Paula Rego morreu no dia 08 de junho de 2022, deixando uma obra representada nas mais importantes coleções públicas e privadas, em todo o mundo.

  Noticiário das 14h
  15 out, 2025
