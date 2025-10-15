Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 16 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cultura

Obra de Paula Rego vendida em leilão por quatro milhões de euros

15 out, 2025 - 22:38 • Lusa

O tríptico "Avestruzes Bailarinas do filme "Fantasia" de Walt Disney" foi vendido num leilão em Londres e tinha uma estimativa de licitação entre três e cinco milhões de libras (entre 3,5 e 5,8 milhões de euros).

A+ / A-

O tríptico "Avestruzes Bailarinas do filme "Fantasia" de Walt Disney", de Paula Rego, foi esta quarta-feira arrematado em leilão por 3,5 milhões de libras (cerca de quatro milhões de euros) num leilão em Londres.

O comprador, não identificado, fez uma licitação de 2,8 milhões de libras (3,2 milhões de euros), valor que, somados os custos de compra, subiu para 3.466.000 libras (3.987.000 euros).

Em 2023 foi vendido um díptico diferente da mesma série "Avestruzes Bailarinas" (1995) por 3,5 milhões de euros, também pela leiloeira britânica Christie"s, na altura um recorde para uma obra da artista portuguesa.

A obra hoje leiloada num evento dedicado a obras de artistas do século XX e XXI tinha uma estimativa de licitação entre três e cinco milhões de libras (entre 3,5 e 5,8 milhões de euros).

O conjunto de três painéis com as bailarinas vestidas de negro e pontas cor-de-rosa faz parte de uma série e ciclo temático de pinturas inspiradas no filme "Fantasia" da Disney.

Segundo a documentação, esta obra foi solicitada para empréstimo ao Museu Munch, situado em Oslo, Noruega, em 2026.

Inspirada no filme do realizador norte-americano Walt Disney, a série "Avestruzes Bailarinas" fez anteriormente parte da Coleção Saatchi, criada para a exposição da Hayward Gallery "Spellbound: Art and Film", em 1996, e tem sido exibida frequentemente nas últimas três décadas.

Foi exibida, nomeadamente, na Tate Liverpool (1997), no Reino Unido, no Museu Nacional Rainha Sofia (2007-08), em Madrid, Espanha, no Musée de l"Orangerie, em Paris, França (2018-19), e na Kestner Gesellschaft, em Hannover, na Alemanha (2022-23).

Em Portugal, esteve em exposição no Centro Cultural de Belém e na Casa das Histórias Paula Rego.

Nascida em Lisboa, Paula Rego, viajou para a capital britânica com 17 anos, para estudar na Slade School of Fine Art, onde viria a fixar residência e a distinguir-se pela singularidade da obra, inspirada na literatura, e marcada, ao longo das décadas, pela defesa dos direitos das mulheres.

Paula Rego morreu no dia 08 de junho de 2022, deixando uma obra representada em várias das mais importantes coleções públicas e privadas em todo o mundo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 16 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)