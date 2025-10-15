Obra de Paula Rego vendida em leilão por quatro milhões de euros

A obra hoje leiloada num evento dedicado a obras de artistas do século XX e XXI tinha uma estimativa de licitação entre três e cinco milhões de libras (entre 3,5 e 5,8 milhões de euros).

Em 2023 foi vendido um díptico diferente da mesma série "Avestruzes Bailarinas" (1995) por 3,5 milhões de euros, também pela leiloeira britânica Christie"s, na altura um recorde para uma obra da artista portuguesa.

O comprador, não identificado, fez uma licitação de 2,8 milhões de libras (3,2 milhões de euros), valor que, somados os custos de compra, subiu para 3.466.000 libras (3.987.000 euros).

O tríptico "Avestruzes Bailarinas do filme "Fantasia" de Walt Disney", de Paula Rego, foi esta quarta-feira arrematado em leilão por 3,5 milhões de libras (cerca de quatro milhões de euros) num leilão em Londres.

O conjunto de três painéis com as bailarinas vestidas de negro e pontas cor-de-rosa faz parte de uma série e ciclo temático de pinturas inspiradas no filme "Fantasia" da Disney.

Segundo a documentação, esta obra foi solicitada para empréstimo ao Museu Munch, situado em Oslo, Noruega, em 2026.

Inspirada no filme do realizador norte-americano Walt Disney, a série "Avestruzes Bailarinas" fez anteriormente parte da Coleção Saatchi, criada para a exposição da Hayward Gallery "Spellbound: Art and Film", em 1996, e tem sido exibida frequentemente nas últimas três décadas.

Foi exibida, nomeadamente, na Tate Liverpool (1997), no Reino Unido, no Museu Nacional Rainha Sofia (2007-08), em Madrid, Espanha, no Musée de l"Orangerie, em Paris, França (2018-19), e na Kestner Gesellschaft, em Hannover, na Alemanha (2022-23).

Em Portugal, esteve em exposição no Centro Cultural de Belém e na Casa das Histórias Paula Rego.

Nascida em Lisboa, Paula Rego, viajou para a capital britânica com 17 anos, para estudar na Slade School of Fine Art, onde viria a fixar residência e a distinguir-se pela singularidade da obra, inspirada na literatura, e marcada, ao longo das décadas, pela defesa dos direitos das mulheres.

Paula Rego morreu no dia 08 de junho de 2022, deixando uma obra representada em várias das mais importantes coleções públicas e privadas em todo o mundo.