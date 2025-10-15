RTP recua na escolha de comentador ex-Chega por "comentários feitos no passado"

"Gonçalo Sousa não será comentador da RTP": foi com esta frase que o canal de televisão pública comunicou o recuo na escolha do youtuber e influencer para um painel de comentário, depois de ter surgido num vídeo promocional do novo programa da RTP Notícias, "Estado da Arte", apresentado por Alberta Marques Fernandes, que foi entretanto apagado.

Ao Expresso, a RTP esclarece que "ponderou e reviu a sua posição" depois de ter ficado a conhecer “alguns comentários feitos no passado pelo próprio”.

Os comentários em causa são publicações antigas de Gonçalo Sousa, personalidade que faz análise política nas suas redes sociais - onde tem 92 mil seguidores no Instagram e 220 mil subscritores no YouTube.

"Rapaziada, temos de parar de mandar feministas de volta para a cozinha. A maior parte dessas gajas nem para cozinhar serve", escreveu numa delas, enquanto noutra diz que uma 3.ª Guerra Mundial terá um "lado positivo", o de "ver feministas empoderadas nos batalhões da armada em Kiev".

Gonçalo Sousa partilhou ainda publicações negacionistas sobre a Covid-19, na qual diz que vacinas "vão matar mais jovens do que Hitler matou judeus" e que os confinamentos e restrições na pandemia foram "uma fraude".