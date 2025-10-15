Teatro São Luiz homenageia poeta Luis Miguel Nava nos 30 anos da sua morte

O poeta Luis Miguel Nava vai ser homenageado nos 30 anos da sua morte pelo Teatro São Luiz, em Lisboa, com um recital de entrada gratuita, nos dias 17, 18 e 19 de outubro.

"Nos 30 anos da Morte de Luís Miguel Nava" é o título deste recital coordenado por Miguel Loureiro, assistido por Tiza Gonçalves, que homenageia "uma das vozes mais intensas da poesia portuguesa contemporânea", segundo informação do São Luiz Teatro Municipal.

A leitura dos poemas de Luis Miguel Nava explora uma "escrita marcada por imagens fortes e inesperadas", que "faz do corpo o centro da experiência poética, lugar de desejo, dor e metamorfose".

"Entre a memória da infância e a reflexão existencial, os seus poemas revelam uma linguagem radical e profundamente visual, que transforma o íntimo em matéria universal", descrevem os organizadores.

O recital conta com as interpretações de Ana Videira, Artur Costa, Carolina Amarais, Joana Pialgata, Joana Resende, Pedro Moldão, Peter Michael e Tiago da Câmara Pereira.

As sessões terão lugar na Sala Luís Miguel Cintra, às 20h00, na sexta-feira e no sábado, e às 17h30, no domingo.

A entrada livre é sujeita à lotação da sala, estando os bilhetes disponíveis a partir de uma hora antes do evento, na bilheteira do teatro.

Nascido em Viseu, em 29 de setembro de 1957, Luis Miguel Nave estudou Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, após a conclusão do curso, fez um mestrado e trabalhou como assistente nessa faculdade entre 1981 e 1983, ano em que partiu para Oxford, onde exerceu as funções de leitor de português.

Foi nessa década que foi considerado uma das revelações mais importantes na poesia portuguesa, embora o seu primeiro livro, "O Perdão da Puberdade", tenha sido publicado em 1974.

Quatro anos depois, recebeu o Prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores com a obra "Películas", editada em 1979.

Depois de três anos como leitor de português em Oxford, Luis Miguel Nava concorreu a um lugar de tradutor da então CEE (Comunidade Económica Europeia), ganhou o concurso e instalou-se em Bruxelas, em 1986.

Influenciado pelo imaginário e pela mitologia biográfica de escritores homossexuais como Arthur Rimbaud, André Gide, William Burroughs, Paul Bowles, Pier Paolo Pasolini ou o português Manuel Teixeira-Gomes, também Luis Miguel Nava, como muitos deles, elegeu Marrocos e o México como locais de busca interior e de aventura erótica.

Em maio de 1995, foi encontrado morto no seu apartamento, vítima de homicídio, vindo a descobrir-se que fora assassinado por um jovem marroquino, com quem se relacionava, segundo os diários da vítima. .

Entre as suas obras contam-se os títulos "Inércia da Deserção", "Como Alguém Disse", "Rebentação", "O Céu sob as Entranhas" e "Vulcão".

Em 2002, a Dom Quixote publicou "Poesia Completa 1979-1994", com organização e posfácio de Gastão Cruz e prefácio de Fernando Pinto do Amaral.

Mais recentemente, em 2020, a Assírio & Alvim editou toda a sua obra, incluindo os inéditos "O Livro de Samuel" e "Romance", reunida num único volume com o título genérico "Poesia" e com edição, prefácio e notas de Ricardo Vasconcelos.