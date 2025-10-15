Menu
Vila Velha de Ródão recebe Festa Mundial da Animação

15 out, 2025 - 13:17 • Lusa

O programa da 24.ª edição da Festa Mundial da Animação inclui sessões de cinema para crianças, jovens, famílias e público geral, e sessões competitivas do Prémio Nacional da Animação 2025.

A Casa de Artes e Cultura do Tejo, em Vila Velha de Ródão, recebe do dia 23 ao dia 28 a 24.ª edição da Festa Mundial da Animação, evento mundial que homenageia o Dia Mundial da Animação.

O evento é celebrado em todo o mundo, por ocasião das celebrações do 28 de outubro, dia em que o primeiro passo na animação foi assinalado pelo inventor Charles-Émile Reynaud quando, em 1892, projetou o primeiro filme da história do cinema de animação, "Pauvre Pierrot", no Museu Grévin, em Paris.

Em comunicado, o município de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, explicou que o objetivo do evento "é levar o cinema de animação na sua plenitude a várias localidades do país, sobretudo fora dos grandes centros culturais, porque essa é também a melhor forma de criar novos públicos".

O programa da 24.ª edição da Festa Mundial da Animação inclui sessões de cinema para crianças, jovens, famílias e público geral, e sessões competitivas do Prémio Nacional da Animação 2025.

Durante os seis dias do evento, decorrem ainda "masterclasses" com autores nacionais e internacionais (Rodrigo Goulão de Sousa, Varya Yakovleva, Isabela Littger, Juan Pablo Zaramella, Xavier Kawa Topor), oficinas direcionadas para a população sénior da comunidade e encontros informais com autores.

A iniciativa é organizada pela Casa da Animação - Associação Cultural, com a coprodução da Ocidental Filme e o apoio do município de Vila Velha de Ródão.

As atividades decorrem na Casa de Artes e Cultura do Tejo e a entrada é gratuita.

No dia 28, dia em que se celebra o Dia Mundial da Animação, o evento termina com várias exibições para a comunidade local e a cerimónia de encerramento inclui ainda a entrega do Prémio Nacional de Animação 2025.

