Cão vale tanto como uma bagagem, diz Tribunal Europeu

Imagine que voa para outro país com o seu animal de estimação, mas quando dá por ela aterra sem o cão ou gato. Pode pedir uma indemnização à companhia aérea?

De acordo com o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), animais de estimação transportados em voos internacionais podem ser classificados como bagagem, o que significa que as operadoras aéreas não são obrigadas a pagar indemnizações superiores em caso de perda do animal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A decisão do mais alto tribunal europeu, conhecida esta quinta-feira, remete ao caso de uma cadela chamada "Mona" que, em 2019, perdeu-se num voo de Buenos Aires para Barcelona. Segundo documentos do TJUE consultados pelo jornal "The Guardian", a cadela "saiu da caixa de transporte especial e começou a correr perto do avião, não tendo sido possível recuperá-la".

Em desespero, a dona da cadela, Felicísima, fez uma "busca intensiva", falou com autoridades, apelou nas redes sociais, mas nunca recuperou a cadela. Felicísima reclamou, disse ser "uma vergonha" alguém ter alegadamente reivindicado a sua cadela como sua e pediu uma indemnização de cinco mil euros por "danos não patrimoniais".

A companhia de voo espanhola Iberia assumiu a responsabilidade pela perda do animal, mas recusou o montante da indemnização, alegando que ultrapassava o limite legal previsto para a bagagem perdida.

O processo arrastou-se por seis anos. O tribunal espanhol passou a pasta e o Tribunal Europeu deu razão à Iberia: como a dona de "Mona" e a mãe, que seguiam na mesma viagem, não fizeram qualquer declaração especial antes da descolagem, não receberiam o valor pedido.

O advogado de Felicísima, Carlos Villa Corta, contestou a decisão final do tribunal ao afirmar que "se perdeu uma grande oportunidade de continuar a sensibilizar para os direitos dos animais e das pessoas que cuidam deles".

"No fundo, o TJUE considera que os animais de estimação não merecem proteção legal especial ou reforçada, comparável ao que se dá a uma simples mala", argumentou.

Em resposta, o TJUE afirmou que, apesar da "proteção do bem-estar animal ser um objetivo de interesse geral reconhecido pela União Europeia, não impede que os animais sejam transportados como 'bagagem' e considerados como tal para efeitos de responsabilidade decorrente da sua perda".

"Mona" e outros animais de estimação não são "passageiros"

A deliberação justificou-se com a Convenção de Montreal, um tratado internacional que estabelece as regras sobre a responsabilidade das companhias aéreas por perdas que vão desde mortes a atrasos e extravios de carga ou bagagem. Neste documento só se avaliam situações de "pessoas" e "bagagens".

"O termo 'pessoas' refere-se a passageiros, pelo que um animal de estimação não pode ser considerado um 'passageiro'. Deve, por conseguinte, considerar-se que, para efeitos de transporte aéreo, um animal de estimação se enquadra no conceito de 'bagagem' e a compensação por danos resultantes da sua perda durante esse transporte está sujeita ao regime de responsabilidade aplicável à bagagem", declarou o TJUE.

Como não foi feita qualquer declaração especial sobre o animal antes do voo, Felicísima teve, assim, direito a 1.578,82 euros de indemnização, segundo relatos da imprensa espanhola.

Animais de estimação não fazem check-in com tanta frequência em voos europeus, mas são mais comuns em voos transatlânticos, onde cães de pequeno porte são, por vezes, autorizados a viajar na cabine.

Já cães de maior porte, como o envolvido neste caso, são obrigatoriamente transportados no porão pelas companhias que permitem o transporte de animais.

