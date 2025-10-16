Menu
  • 16 out, 2025
Diane Keaton morreu de pneumonia, revela a família

16 out, 2025 - 12:34 • Ana Kotowicz

Numa declaração enviada à revista People, a família da atriz de 79 anos revela o motivo da morte da vencedora de um Óscar.

A 11 de outubro, quando foi anunciada a morte de Diane Keaton, a família pediu privacidade e recusou partilhar mais detalhes sobre a morte da atriz de 79 anos, "totalmente inesperada", segundo fontes próximas da família. Agora, revelam que foi uma pneumonia que causou a morte da vencedora de um Óscar pelo seu papel em Annie Hall.

O anúncio, no qual a família também agradece por todas as mensagens de apoio, foi feito à revista People.

“A família Keaton está profundamente grata pelas extraordinárias mensagens de amor e apoio que recebeu nos últimos dias em nome da sua amada Diane, que morreu de pneumonia a 11 de outubro”, lê-se na declaração publicada pela revista norte-americana.

Na mesma declaração, a família sugere formas de honrar a memória de Diane Keaton.

“Ela amava os seus animais e sempre se manteve firme no apoio à comunidade sem-abrigo, por isso, qualquer donativo feito em sua memória a um banco alimentar local ou a um abrigo de animais seria uma homenagem maravilhosa e muito apreciada.”

Segundo a revista, que cita fontes próximas da atriz, Diane Keaton passou os últimos meses rodeada apenas dos familiares mais próximos, que "optaram por manter tudo muito reservado", e mesmo os amigos de longa data "não estavam totalmente cientes do que se passava”.

