José Condessa vai fazer de jogador de futebol? Estrela de "Rabo de Peixe" tem novo projeto

16 out, 2025 - 08:00 • Daniela Espírito Santo (entrevista) , Inês Braga Sampaio , João Malheiro
O criador da série portuguesa "Rabo de Peixe", da Netflix, está a preparar um novo projeto sobre um jogador de futebol com o ator José Condessa. A novidade foi dada em exclusivo ao podcast "Watch Party", da Renascença.
Questionados, em conversa a propósito da segunda temporada de "Rabo de Peixe", sobre os dotes do protagonista da série para o futebol, exibidos num torneio lúdico no último fim de semana, o argumentista Augusto Fraga e o ator fazem uma revelação.
"Vou dizer já que temos entre mãos um projeto possível de um jogador de futebol", adianta Fraga.
Condessa confirma: "Eu não quero dizer nada, mas é verdade."
Watch Party
José Condessa deu nas vistas, no passado fim de semana, na segunda edição da Creators Cup, organizada pela Liga Portugal e que junta várias figuras conhecidas. Num dos jogos, o ator marcou três golos de belo efeito, que se tornaram virais nas redes sociais.
"A verdade é que é inacreditável como é que este rapaz [Condessa] joga futebol. Eu também não percebo. Eu não sei se ganhámos um grande ator ou perdemos um grande jogador de futebol", comenta Augusto Fraga, entre sorrisos.
De qualquer modo, José Condessa garante que "não trocava" de personagem em "Rabo de Peixe", em que dá vida a Eduardo. Um dos amigos de Eduardo é Rafael (interpretado por Rodrigo Tomás), que tinha um grande talento para o futebol, jogou pelo Santa Clara e até marcou um golo ao Benfica, no Estádio da Luz, mas uma grave lesão num joelho impôs um fim precoce à carreira de jogador.
Caso este projeto sobre um jogador de futebol, com Condessa, se concretize, Augusto Fraga já não precisará de se perguntar como seria se tivesse trocado os papéis dos dois atores na série.
A segunda temporada de "Rabo de Peixe" estreia-se na sexta-feira, na Netflix. O novo episódio do "Watch Party", com entrevistas a Augusto Fraga, José Condessa e demais elenco da série, já se encontra disponível nas plataformas habituais e no site da Renascença.