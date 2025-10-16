Menu
  • Noticiário das 19h
  • 16 out, 2025
Katy Perry, Calema e NAPA confirmados no Rock in Rio Lisboa em 2026

16 out, 2025 - 16:44 • Diogo Camilo

Cantora norte-americana (com tetravô natural dos Açores) vai atuar no dia 20 de junho no Palco Mundo, onde também vai estar Pedro Sampaio. É a segunda vez de Katy Perry no Rock in Rio Lisboa, desta vez no Parque Tejo.

A cantora norte-americana Katy Perry é a mais recente confirmação e o segundo cabeça-de-cartaz revelado para a edição do Rock in Rio Lisboa de 2026, que se vai realizar no mês de junho, no Parque Tejo.

Esta é a segunda vez de Katy Perry no Rock in Rio Lisboa, depois de ter atuado em 2018, além de ter participado nas edições do Rio de Janeiro em 2015 e 2024.

A artista, que tem raízes portuguesas - o tetravô era natural dos Açores - estreou-se em Portugal no ano de 2011, com um concerto no Campo Pequeno. "Eu falo um pouco de português porque sou um bocadinho portuguesa”, disse, durante um concerto em São Paulo no ano de 2018.

Katy Perry vai atuar no Palco Mundo no dia 20 de junho e junta-se a Pedro Sampaio, que foi a segunda confirmação da próxima edição do festival, depois da banda Linkin Park, que atua no dia 21 de junho.

Com seis álbuns editados desde 2008, Katy Perry conta com mais de 115 mil milhões de streams das suas músicas e mais de 70 milhões de álbuns vendidos, com músicas como "I Kissed a Girl", "Hot N Cold", "Firework", "California Gurls", "Teenage Dream", "Dark Horse" ou "Roar".

No ano passado lançou o seu mais recente álbum, "143", e este ano foi ao espaço, numa nave espacial de Jeff Bezos, dono da Amazon, apenas com mulheres a bordo.


Calema e NAPA confirmados no dia de Katy Perry

Além da cantora norte-americana, o Rock in Rio Lisboa também fechou mais duas confirmações para o dia 20 de junho: os Calema e os NAPA.

Depois de dois concertos no Meo Arena e de um concerto no Estádio da Luz, os irmãos Antonio e Fradique Mendes Ferreira, nascidos em São Tomé e Príncipe, vão ocupar mais um grande palco, o Palco Tejo do Rock in Rio Lisboa.

No mesmo dia e no mesmo palco também vão tocar os NAPA, a banda da Madeira que venceu o último Festival da Canção e representaram Portugal na Eurovisão de 2025, em Basileia, com a música "Deslocado".

O festival anunciou ainda mais uma novidade, com a estreia do espetáculo The Flight, uma espécie de "halftime show" que irá levar cinco aeronaves, pilotadas pela equipa luso-espanhola Yakstars, a cruzar os céus de Lisboa entre as 20h00 e as 21h00.


