Katy Perry confirmada no Rock in Rio Lisboa em 2026

A cantora norte-americana Katy Perry é a mais recente confirmação e o segundo cabeça-de-cartaz revelado para a edição do Rock in Rio Lisboa de 2026, que se vai realizar no mês de junho, no Parque Tejo.

Esta é a segunda vez de Katy Perry no Rock in Rio Lisboa, depois de ter atuado em 2018, além de ter participado nas edições do Rio de Janeiro em 2015 e 2024.

A artista, que tem raízes portuguesas - o tetravô era natural dos Açores - estreou-se em Portugal no ano de 2011, com um concerto no Campo Pequeno. "Eu falo um pouco de português porque sou um bocadinho portuguesa”, disse, durante um concerto em São Paulo no ano de 2018.

Katy Perry vai atuar no Palco Mundo no dia 20 de junho e junta-se a Pedro Sampaio, que foi a segunda confirmação da próxima edição do festival, depois da banda Linkin Park, que atua no dia 21 de junho.

Com seis álbuns editados desde 2008, Katy Perry conta com mais de 115 mil milhões de streams das suas músicas e mais de 70 milhões de álbuns vendidos, com músicas como "I Kissed a Girl", "Hot N Cold", "Firework", "California Gurls", "Teenage Dream", "Dark Horse" ou "Roar".

No ano passado lançou o seu mais recente álbum, "143", e este ano foi ao espaço, numa nave espacial de Jeff Bezos, dono da Amazon, apenas com mulheres a bordo.