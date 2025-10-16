Menu
  • 16 out, 2025
Wolf Alice confirmados no segundo dia do NOS Alive do próximo ano

16 out, 2025 - 10:09 • João Malheiro

Banda é a primeira confirmação para o segundo dia do festival.

Os Wolf Alice são a primeira confirmação para o segundo dia do NOS Alive do próximo ano.

A banda vai atuar a 10 de julho no palco principal do festival, no âmbito da digressão para promover o novo álbum "The Clearing".

A última vez que o grupo esteve em Portugal foi a 31 de outubro de 2022, para um concerto no Coliseu de Lisboa.

Já para dia 11 de julho, estão já confirmados Buraka Som Sistema, Florence + The Machine e Lorde, no palco principal, e Pixies, no palco secundário.

Nick Cave & The Bad Seeds já foram confirmados para o festival, para o primeiro dia, a 9 de julho.

O NOS Alive 2026 decorre entre 9 a 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Os passes diários custam 84 euros, enquanto os passes de dois dias valem 168 euros.

O passe geral com acesso aos três dias tem um valor de 199 euros.

