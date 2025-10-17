Álbum de homenagem a Miguel Araújo reúne 20 artistas de Jorge Palma a Carminho

António Zambujo, Camané e Mário Laginha, Jorge Palma, Bárbara Tinoco e Carminho estão entre os artistas que participam no álbum “Recantigas - As Canções de Miguel Araújo”, editado hoje para assinalar os 20 anos de carreira do músico portuense.

Músico, cantor, compositor e letrista, Miguel Araújo começou por fazer parte d'Os Azeitonas, banda que acabou por deixar em 2016 para prosseguir a carreira a solo, tendo entretanto iniciado também várias parcerias, uma das quais com João Só, em 2010, com o projeto Mendes e João Só.

Da lista de 20 temas que compõem “Recantigas - As Canções de Miguel Araújo” ficaram de fora temas mais ‘óbvios’ como “Os maridos das outras”, “Anda comigo ver os aviões” ou “Fizz Limão”, porque a ideia foi “potenciar algumas canções do Miguel”, contou à Lusa João Só, ‘ideólogo’ desta homenagem.

“Queríamos que isto fosse um espelho e um reflexo da obra do Miguel enquanto autor e ir buscar algumas canções não tão conhecidas, assim como canções que ele escreveu para outros, e dar-lhes uma nova vida com outros intérpretes e cantores”, referiu.

A lista de artistas que participam no álbum é “um misto entre os amigos e companheiros do Miguel” com artistas que João Só e Miguel Araújo admiram, mas com quem o segundo nunca trabalhou, como Joana Espadinha.

“Eu gosto muito de ouvir as minhas coisas cantadas por outras pessoas e o Miguel também. Por isso estávamos com essa curiosidade também”, partilhou. Para João Só, “é o repertório, a transversalidade do repertório, as letras”, que faz com que Miguel Araújo seja digno de homenagens.

“O público que ele tem vai de muito pequeninos a pessoas mais velhas. É um artista super-relacionável através da sua obra e não tanto da sua figura. Ou seja, claro que o Miguel é alto, é reconhecível, mas para mim é mesmo artista artista se calhar como o Bob Dylan é um artista, ou o Paul McCartney”, disse.

João Só reforça que, para ele, Miguel Araújo “já está nesse estatuto”, que é “um estatuto supercompleto”. “Porque ele escreve as letras e as músicas. As letras estão muito ligadas às músicas e eu tentei na produção [do álbum] que isso passasse o mais possível”, referiu. Em “Recantigas - As Canções de Miguel Araújo”, António Zambujo gravou “Cartório”, Mafalda Veiga “Capitão Fantástico”, Nena “Recantiga”, João Só “Um tanto ou quanto atarantado”, Bárbara Tinoco “Sangemil”, Os Quatro e Meia “Dancemos um slow”, Joana Espadinha “Nos desenhos animados”, Camané e Mário Laginha “A incrível história de Gabriela de Jesus”, Ana Bacalhau “Fado dançado” e Buba Espinho “Reader’s Digest”.

O alinhamento fica completo com Elisa e “Serenata do Norte”, Jorge Palma e “Matérias do coração”, Carolina de Deus e “Lua”, Mimi Froes e “Valsa Redonda”, S.Pedro e “As velhas que cosem as meias dos netos”, Joana Almeirante e “Sete passos (Carolina)”, David Fonseca e “Chama por mim”, Carminho e “Ventura”, os HMB e “Talvez se eu dançasse” e Samuel Úria e “Ainda estamos aqui”



Recriar “Recantigas - As Canções de Miguel Araújo” é algo que João Só acredita que possa acontecer, “embora seja difícil porque são muitos artistas”.

O álbum estará disponível a partir desta sexta-feira em formato digital e estará à venda, em CD e vinil, em edições “muito limitadas”, nos concertos de celebração dos 20 anos de carreira de Miguel Araújo, marcados para 28, 29 e 30 de outubro no Porto, no Pavilhão Rosa Mota, e 01 de novembro em Lisboa, na MEO Arena.

Os concertos contarão com António Zambujo, João Só, Os Quatro e Meia e Rui Veloso como convidados. Os convidados dos concertos são os mesmos com quem gravou duetos, com duas versões de músicas suas e dois temas novos, no EP “Cê Barra”, editado este mês.

O primeiro álbum a solo de Miguel Araújo, “Cinco dias e meio”, foi editado em 2012, e o mais recente, “Chá lá lá”, em 2022, que lhe valeu o Prémio José da Ponte 2023 da Sociedade Portuguesa de Autores. Miguel Araújo compõe também para outros artistas, entre os quais Ana Bacalhau, Ana Moura, António Zambujo e Carminho, e no final de 2021 editou “As Canções da Esperança”, banda sonora da série da SIC “Esperança”, de César Mourão e Pedro Varela.

Com António Zambujo esgotou 28 concertos nos Coliseus de Lisboa e do Porto em 2016. No ano passado voltaram a juntar-se em palco para mais dez concertos, na MEO Arena, Pavilhão Rosa Mota e Coliseu Micaelense, em São Miguel, nos Açores. Os concertos deram origem a um álbum ao vivo, “Ujos nas arenas”, editado este ano.

Miguel Araújo conta no currículo com dois livros: “Penas de pato” (2018) e “Seja o que for” (2020).

Em abril, foi editado “Enquanto invento algum sentido meu”, no âmbito da série Letra Poema, incluída na coleção Plural, da Imprensa Nacional – Casa da Moeda, livro que reúne letras de canções da autoria de Miguel Araújo. Ao todo são 127 as letras reunidas no livro, de canções como “Anda comigo ver os aviões”, “Quem és tu, miúda”, “Os maridos das outras”, “Fizz limão”, “Ainda estamos aqui”, “Talvez se eu dançasse”, “Karma kamikaze”, “O pica do sete” ou “Ciúme”.