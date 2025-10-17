Menu
  • Noticiário das 11h
  • 17 out, 2025
Brigitte Bardot internada de urgência aos 91 anos

17 out, 2025 - 11:10 • João Malheiro

Acredita-se que a atriz esteja a recuperar de uma cirurgia.

Brigitte Bardot foi internada de urgência num hospital no sul de França, devido a "uma doença grave".

De acordo com o "The Sun", a famosa atriz, atualmente com 91 anos, está internada há cerca de três semanas, mas não é claro qual é a sua condição neste momento.

Brigitte Bardot encontrava-se em casa, em Saint-Tropez, quando teve de ser levada ao hospital com urgência. Acredita-se que esteja a recuperar de uma cirurgia.

Um sex symbol dos anos 50 e 60, Brigitte Bardot celebrizou-se por papéis em filmes como "The Girl in the Bikini" "E Deus Criou a Mulher", que ajudaram a popularizar o uso do bikini, numa altura de maior conservadorismo.

"Uma locomotiva das histórias femininas", como foi descrita por Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot foi uma das maiores estrelas europeias da indústria do entretenimento, até à sua reforma em 1973, ainda antes de fazer 40 anos. Apesar de uma carreira curta, fez quase 50 filmes e continuou a ser uma figura de referência, especialmente em França.

Dedicou-se depois à defesa dos direitos dos animais, mas foram as suas visões sobre minorias que acabaram por lhe trazer mais atenção, nos últimos anos. Com críticas recorrentes à comunidade judaica e islâmica, ao papel da mulher na política, Brigitte Bardot já esteve em tribunal várias vezes e foi condenada em muitas instâncias por discurso de ódio e racismo.

