Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 17 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Projeto social

Coliseu do Porto cria "Alquimia" para combater isolamento de maiores de 65 anos

17 out, 2025 - 22:30 • Redação, com Lusa

Há 300 vagas para populares de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória puderem participar nas atividades gratuitas artísticas.

A+ / A-

O Coliseu do Porto inicia na próxima segunda-feira o projeto social e cultural “Alquimia”. É uma iniciativa destinada as pessoas com mais de 65 anos que habitam ou frequentam a união de freguesias do centro histórico da cidade, combatendo o isolamento crescente da população.

Oficinas de música, teatro, dança, pintura, escrita criativa, podcast filosófico, fotografia e vídeo são algumas das atividades artísticas do coliseu. Há 300 vagas gratuitas para vários entretenimentos, desenvolvendo sentimento de comunidade enquanto se promove o acesso à cultura e às artes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Populares de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória podem participar e as atividades vão decorrer até meados de julho de 2026.

Coordenado por uma equipa de artistas e educadores, o coliseu vai organizar ainda visitas culturais, encontros e espaços de partilha e um coro comunitário

A fim de melhorar a saúde mental e bem-estar dos participantes, "Alquimia" é cofinanciado pelo Programa Regional NORTE 2030, com o apoio de Banco BPI e da Fundação "la Caixa", Fundação António Oliveira e a União de Freguesias do Centro Histórico do Porto.

As inscrições encontram-se abertas no site dedicado ao projeto ou pode-se inscrever através da linha 223 395 092.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 17 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)