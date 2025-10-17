Coliseu do Porto cria "Alquimia" para combater isolamento de maiores de 65 anos

O Coliseu do Porto inicia na próxima segunda-feira o projeto social e cultural “Alquimia”. É uma iniciativa destinada as pessoas com mais de 65 anos que habitam ou frequentam a união de freguesias do centro histórico da cidade, combatendo o isolamento crescente da população.

Oficinas de música, teatro, dança, pintura, escrita criativa, podcast filosófico, fotografia e vídeo são algumas das atividades artísticas do coliseu. Há 300 vagas gratuitas para vários entretenimentos, desenvolvendo sentimento de comunidade enquanto se promove o acesso à cultura e às artes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Populares de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória podem participar e as atividades vão decorrer até meados de julho de 2026.

Coordenado por uma equipa de artistas e educadores, o coliseu vai organizar ainda visitas culturais, encontros e espaços de partilha e um coro comunitário

A fim de melhorar a saúde mental e bem-estar dos participantes, "Alquimia" é cofinanciado pelo Programa Regional NORTE 2030, com o apoio de Banco BPI e da Fundação "la Caixa", Fundação António Oliveira e a União de Freguesias do Centro Histórico do Porto.