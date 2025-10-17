"Drama de cozinha para um país fascista" entra em cena a partir de dia 23 n'"A Barraca"

A companhia de teatro independente "A Barraca", em Lisboa, acolhe a peça "Drama de cozinha para um país fascista", de 23 de outubro a 2 de novembro. Esta é uma criação de Martim Pedroso "levemente inspirada" em "Medeia" de Eurípides e no estado político atual do país.

A peça de teatro é uma "versão muito leve do mito de Medeia" no qual o autor do texto, que também dirige o espetáculo, "contextualiza" aquele "arquétipo milenar da cultura ocidental, num futuro Portugal fascista onde, pela primeira vez, os filhos de Medeia e Jasão têm lugar de fala", lê-se numa nota do teatro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A ação da peça começa "algures entre a traição de Jasão e os crimes de Medeia e viaja, anacronicamente, entre agressões, alienação, fantasmagorias e sonhos", refere a nota da companhia de teatro.

No espetáculo, Mermeros e Pheres, os filhos mais conhecidos da tragédia grega "por terem sido escorraçados de cena para morrer às mãos da própria mãe, são os porta-vozes de uma história de violência familiar contemporânea que é o espelho de um país que se afundou ideologicamente", enfatiza a nota sobre o espetáculo.

"Qualquer semelhança com a realidade, será pura coincidência", conclui a nota.

Protagonizada por Rita Lello e Martim Pedroso, o espetáculo tem como convidados os atores Ana Afonso Lourenço, João Amaral e Lupa Fernandes.

"Drama de cozinha para um país fascista" teve uma primeira versão no palco do Balcão Cristal, no Teatro Feiticeiro do Norte, no Funchal, em outubro de 2024, tendo a versão final estreado em 11 de setembro último, no âmbito da programação Mostra EmCena, realizada em Sines, Vila Nova de Santo André e Santiago do Cacém.

No Teatro Cinearte, o espetáculo terá oito récitas: de quinta-feira a sábado, às 20h00, e, ao domingo, às 17h00.

Com texto, espaço cénico e direção de Martim Pedroso, que também assina a seleção musical, a peça tem figurinos, caracterização e apoio ao movimento de Noé, sonoplastia de Carlos Morgado e direção técnica e desenho de luz de Ricardo Campos.