Euromilhões: Confira a chave com os números desta sexta-feira

17 out, 2025 - 20:20 • Redação
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 17 de outubro de 2025, é composta pelos números 13 - 35 - 39 - 44 - 47 e pelas estrelas 3 e 5.
Em jogo no primeiro prémio está o jackpot de 28 milhões de euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.