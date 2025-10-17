Menu
Renascença
  • Noticiário das 2h
  • 17 out, 2025
Morreu Ace Frehley, guitarrista dos Kiss e "soldado do rock"

17 out, 2025 - 00:15 • Ricardo Vieira

Fundador da banda norte-americana de rock & roll tinha 74 anos. Ace Frehley terá morrido na sequência de uma queda no seu estúdio caseiro.

Morreu Ace Frehley, fundador da banda rock norte-americana Kiss. A notícia foi conhecida esta quinta-feira.

O lendário guitarrista, de 74 anos, morreu tranquilamente rodeado pela família em Morristown, no estado de Nova Jérsia.

Estamos completamente devastados e de coração partido", refere a família, em comunicado.

"Nos seus últimos momentos, tivemos a sorte de o podermos rodear com palavras carinhosas, pensamentos, orações e intenções pacíficas enquanto partia desta Terra. Guardamos com ternura as melhores memórias, o seu riso, celebramos as suas forças e a bondade que transmitiu aos outros. A magnitude da sua partida é de proporções épicas e incompreensível. Refletindo sobre todas as suas incríveis conquistas, a memória de Ace continuará a viver para sempre”, sublinha a mensagem.

Os colegas nos Kiss, Paul Stanley e Gene Simmons, reagiram com pesar à morte do guitarrista, através de um comunicado conjunto: “Estamos devastados com o falecimento de Ace Frehley. Ele foi um soldado do rock essencial e insubstituível durante alguns dos capítulos mais formativos e fundamentais da história da banda. Ele é — e será sempre — uma parte do legado dos Kiss. Os nossos pensamentos estão com Jeanette, Monique e todos os que o amaram, incluindo os nossos fãs em todo o mundo.”

As causas da morte não foram divulgadas pela famílias, mas a imprensa norte-americana avança que Ace Frehley terá sofrido um traumatismo craniano, após uma queda no seu estúdio caseiro, e foi internado nos cuidados intensivos.

Natural da cidade de Nova Iorque, o guitarrista ajudou a fundar os Kiss, em 1972, juntamente com o Paul Stanley (guitarra), Gene Simmons (baixo) e Peter Criss (bateria).

No ano seguinte, o grupo adotou a sua imagem de marca: pinturas faciais e roupas futuristas.

Ace Frehley fez parte dos Kiss até 1982. Regressou em 1996 para uma bem-sucedida digressão, que resultou no disco ao vivo "Psycho Circus".

O guitarrista e a banda que ajudou a mudar o rock norte-americano voltaram a separar-se em 2002 e Ace Frehley já não participou na tournée de despedida, que teve início em 2014.

Ace Frehley ganhou estatuto de lenda da guitarra e inspirou artistas como Mike McCready, dos Pearl Jam, ou Dimebag Darrell, dos Pantera.

Ao longo da carreira, os Kiss venderam milhões de discos. Em 2024, venderam os direitos das suas músicas por 256 milhões de euros.

