Morreu Ace Frehley, guitarrista dos Kiss e "soldado do rock"

Morreu Ace Frehley, fundador da banda rock norte-americana Kiss. A notícia foi conhecida esta quinta-feira.

O lendário guitarrista, de 74 anos, morreu tranquilamente rodeado pela família em Morristown, no estado de Nova Jérsia.



“Estamos completamente devastados e de coração partido", refere a família, em comunicado.

"Nos seus últimos momentos, tivemos a sorte de o podermos rodear com palavras carinhosas, pensamentos, orações e intenções pacíficas enquanto partia desta Terra. Guardamos com ternura as melhores memórias, o seu riso, celebramos as suas forças e a bondade que transmitiu aos outros. A magnitude da sua partida é de proporções épicas e incompreensível. Refletindo sobre todas as suas incríveis conquistas, a memória de Ace continuará a viver para sempre”, sublinha a mensagem.

Os colegas nos Kiss, Paul Stanley e Gene Simmons, reagiram com pesar à morte do guitarrista, através de um comunicado conjunto: “Estamos devastados com o falecimento de Ace Frehley. Ele foi um soldado do rock essencial e insubstituível durante alguns dos capítulos mais formativos e fundamentais da história da banda. Ele é — e será sempre — uma parte do legado dos Kiss. Os nossos pensamentos estão com Jeanette, Monique e todos os que o amaram, incluindo os nossos fãs em todo o mundo.”

As causas da morte não foram divulgadas pela famílias, mas a imprensa norte-americana avança que Ace Frehley terá sofrido um traumatismo craniano, após uma queda no seu estúdio caseiro, e foi internado nos cuidados intensivos.