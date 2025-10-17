Morreu Ace Frehley, guitarrista dos Kiss

Morreu Ace Frehley, fundador da banda rock norte-americana Kiss. A notícia foi conhecida esta quinta-feira.

O lendário guitarrista, de 74 anos, morreu tranquilamente rodeado pela família em Morristown, no estado de Nova Jérsia.



“Estamos completamente devastados e de coração partido", refere a família, em comunicado.

"Nos seus últimos momentos, tivemos a sorte de o podermos rodear com palavras carinhosas, pensamentos, orações e intenções pacíficas enquanto partia desta Terra. Guardamos com ternura as melhores memórias, o seu riso, celebramos as suas forças e a bondade que transmitiu aos outros. A magnitude da sua partida é de proporções épicas e incompreensível. Refletindo sobre todas as suas incríveis conquistas, a memória de Ace continuará a viver para sempre”, sublinha a mensagem.

As causas da morte não foram divulgadas pela famílias, mas a imprensa norte-americana avança que Ace Frehley terá sofrido um traumatismo craniano, após uma queda no seu estúdio caseiro, e foi internado nos cuidados intensivos.



Natural da cidade de Nova Iorque, o guitarrista ajudou a fundar os Kiss, em 1972, juntamente com o Paul Stanley (guitarra), Gene Simmons (baixo) e Peter Criss (bateria).

No ano seguinte, o grupo adotou a sua imagem de marca: pinturas faciais e roupas futuristas. Ace Frehley tocava ao vivo com o desenho de estrelas nos olhos, o que lhe valeu as alcunhas de "Spaceman" e "Space Ace".

