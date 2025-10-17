Quadro de Picasso desaparece misteriosamente a caminho de uma exposição

17 out, 2025 - 13:50 • João Malheiro
Um quadro de 1919 de Pablo Picasso desapareceu a caminho de uma exibição temporária em Granada.
A Fundação CajaGranada afirma, em comunicado citado pela Reuters, que a obra com o nome "Nature morte à la guitare" ("Natureza morta com uma guitarra", em tradução livre) integrava um grupo maior de obras artísticas que foram enviadas de Madrid para Granada, para uma exposição precisamente sobre a temática da Natureza Morta.
A encomenda chegou à posse da CajaGranada a 3 de outubro, mas a ausência da peça só foi descoberta três dias depois, a 6 de outubro, quando as embalagens onde os quadros estavam guardados foram abertas pelos responsáveis da exibição.
A obra, agora desaparecida, era propriedade de um colecionador privado e tem um valor estimado de 600 mil euros.
A CajaGranada esclarece que, ao rever as filmagens das câmaras de segurança do local onde as obras estavam armazenadas, não foi detetada nenhuma atividade suspeita. A polícia espanhola está já a investigar o caso, não havendo ainda indícios de como e quando é que o quadro poderá ter desaparecido.