Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 17 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cultura

Quadro de Picasso desaparece misteriosamente a caminho de uma exposição

17 out, 2025 - 13:50 • João Malheiro

A obra "Nature morte à la guitare" era propriedade de um colecionador privado e tem um valor estimado de 600 mil euros.

A+ / A-

Um quadro de 1919 de Pablo Picasso desapareceu a caminho de uma exibição temporária em Granada.

A Fundação CajaGranada afirma, em comunicado citado pela Reuters, que a obra com o nome "Nature morte à la guitare" ("Natureza morta com uma guitarra", em tradução livre) integrava um grupo maior de obras artísticas que foram enviadas de Madrid para Granada, para uma exposição precisamente sobre a temática da Natureza Morta.

A encomenda chegou à posse da CajaGranada a 3 de outubro, mas a ausência da peça só foi descoberta três dias depois, a 6 de outubro, quando as embalagens onde os quadros estavam guardados foram abertas pelos responsáveis da exibição.

A obra, agora desaparecida, era propriedade de um colecionador privado e tem um valor estimado de 600 mil euros.

A CajaGranada esclarece que, ao rever as filmagens das câmaras de segurança do local onde as obras estavam armazenadas, não foi detetada nenhuma atividade suspeita. A polícia espanhola está já a investigar o caso, não havendo ainda indícios de como e quando é que o quadro poderá ter desaparecido.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 17 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)