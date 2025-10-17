"Viana, A Lenda Dos Corações De Ouro" é um filme de animação em 3D que custou 15 milhões de euros

17 out, 2025 - 13:40 • Lusa
O produtor de "Viana, A Lenda Dos Corações De Ouro", cofundador da Watermelon Productions, disse esta sexta-feira ter certeza do "sucesso" da longa-metragem de animação em 3D, inspirada numa lenda de Viana do Castelo, num investimento de 15 milhões de euros.
"Tenho a certeza que vai ser um sucesso, porque foi um filme feito com os ingredientes necessários para o sucesso. Uma história fantástica, muito bem escrita, muito bem desenvolvida, que é capaz de atrair audiências, as famílias e as crianças", afirmou Rui Miranda.
Em declarações à agência Lusa, por via telefónica, por residir nos EUA, Rui Miranda, a propósito da apresentação do filme, na próxima quinta-feira, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, explicou que "a história tem um excelente equilíbrio entre a história de amor, diversão e ação", além de ser "um musical".
O filme estará concluído em março de 2026 e a antestreia acontecerá no verão, também no Sá de Miranda, mas ainda sem data marcada.
"A história foi construída para ter uma componente de música muito forte que é fundamental para as crianças aderirem. Juntamos-lhe a transformação desta história num produto cinematográfico de topo, ao nível da Disney. Isso faz-se recorrendo a talento com provas dadas na animação. Por isso é que é a produção mais cara de sempre em Portugal".
"O investimento é de 10 milhões de euros só na produção. Depois ainda vai ter mais investimento em comunicação junto dos distribuidores, que rondará entre outros 10 milhões ou cinco milhões de euros. À partida serão cinco milhões", apontou.
Segundo Rui Miranda, o projeto conta com o apoio da Câmara de Viana do Castelo, que "vai financiar a estreia do filme em Viana do Castelo com a presença de todos os atores e do Instituto do Cinema e do Audiovisual [ICA], através de um programa do Turismo Porto e Norte de Portugal".
A adaptação da lenda a que é atribuída a origem do nome da cidade a filme de animação, por Rodrigo Carvalho, realizador e coautor do argumento, com João Ramos e Henrique Silva, começou há cinco anos, e a produção, em janeiro de 2022.
Para Rui Miranda, "não se trata de contar uma história local", mas "universal, que transcende a geografia e as linguagens". .
"É uma história sobre o amor, inspirada numa lenda local da qual tiramos toda a riqueza das tradições, das gentes de Viana do Castelo e do Minho, e com isso levar o bom coração dos portugueses a todo o mundo. Fazendo um pequeno paralelismo, o filme "Frozen" é inspirado num conto norueguês. É um conto local que transcende [a geografia] porque fala de outras mensagens universais. É o mesmo que estamos a fazer com Viana do Castelo", destacou.
Na próxima quinta-feira, às 17h30, o Teatro Municipal Sá de Miranda vai receber "um evento revelação", porque a produtora decidiu que a população de Viana do Castelo devia ser a primeira a conhecer "oficialmente o projeto".
"Queremos também partilhar muitos pormenores, ao vivo sobre o filme, desde a presença de alguns atores, de artistas que vão cantar as músicas, porque é um filme musical [com banda sonora de Simon Wadsworth]. Partilhar as inspirações de Viana do Castelo e do Minho que serviram todo o trabalho que fizemos de animação. Como é que se passou da realidade para a animação. Partilhar como incluímos as tradições, desde o traje, à filigrana", especificou.
No "evento revelação" "vão estar, presencialmente, os atores Pêpê Rapazote, Mário Redondo, Diogo Carriço e, via vídeo, Melânia Gomes e Daniela Melchior".
Em Portugal, "a distribuição do romance musical com uma duração de 100 minutos, vai estar a cargo da NOS Lusomundo", estando a produtora "a fechar a distribuição com Espanha".
"Nos EUA e, no resto do mundo, vamos ter a distribuição assegurada pela empresa que foi dona da Paramount".
No centro da narrativa de Viana "A Lenda Dos Corações De Ouro" "estão Ana, uma jovem de Viana do Castelo que se apaixona por Thomas, um pobre artesão".
"O seu pai proíbe imediatamente a união, exigindo que os pretendentes da filha produzam uma joia como prova da sua nobreza. Mas o jovem casal recusa-se a desistir. Com a coragem e a generosidade das mulheres de Viana e a arte da filigrana, os protagonistas demonstram que o amor é uma força transformadora capaz de superar todas as barreiras", explica a nota de imprensa enviada à agência Lusa.