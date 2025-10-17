"Viana, A Lenda Dos Corações De Ouro" é um filme de animação em 3D que custou 15 milhões de euros

O produtor de "Viana, A Lenda Dos Corações De Ouro", cofundador da Watermelon Productions, disse esta sexta-feira ter certeza do "sucesso" da longa-metragem de animação em 3D, inspirada numa lenda de Viana do Castelo, num investimento de 15 milhões de euros.

"Tenho a certeza que vai ser um sucesso, porque foi um filme feito com os ingredientes necessários para o sucesso. Uma história fantástica, muito bem escrita, muito bem desenvolvida, que é capaz de atrair audiências, as famílias e as crianças", afirmou Rui Miranda.

Em declarações à agência Lusa, por via telefónica, por residir nos EUA, Rui Miranda, a propósito da apresentação do filme, na próxima quinta-feira, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, explicou que "a história tem um excelente equilíbrio entre a história de amor, diversão e ação", além de ser "um musical".

O filme estará concluído em março de 2026 e a antestreia acontecerá no verão, também no Sá de Miranda, mas ainda sem data marcada.

"A história foi construída para ter uma componente de música muito forte que é fundamental para as crianças aderirem. Juntamos-lhe a transformação desta história num produto cinematográfico de topo, ao nível da Disney. Isso faz-se recorrendo a talento com provas dadas na animação. Por isso é que é a produção mais cara de sempre em Portugal".

"O investimento é de 10 milhões de euros só na produção. Depois ainda vai ter mais investimento em comunicação junto dos distribuidores, que rondará entre outros 10 milhões ou cinco milhões de euros. À partida serão cinco milhões", apontou.

Segundo Rui Miranda, o projeto conta com o apoio da Câmara de Viana do Castelo, que "vai financiar a estreia do filme em Viana do Castelo com a presença de todos os atores e do Instituto do Cinema e do Audiovisual [ICA], através de um programa do Turismo Porto e Norte de Portugal".

A adaptação da lenda a que é atribuída a origem do nome da cidade a filme de animação, por Rodrigo Carvalho, realizador e coautor do argumento, com João Ramos e Henrique Silva, começou há cinco anos, e a produção, em janeiro de 2022.