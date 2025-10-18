Filme polaco vence Festival de Cinema Ambiental da Serra da Estrela

Um filme polaco sobre a transformação da vida quotidiana de uma aldeia histórica no Curdistão turco conquistou o Grande Prémio Ambiente do CineEco, que terminou este sábado em Seia, distrito da Guarda.

O vencedor do 31º Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela (CineEco) foi o documentário "The Town That Drove Away", da dupla de cineastas Grzegorz Piekarski e Natalia Pietsch, da Polónia.

"O filme faz parte de um conjunto de dez obras que estrearam no festival de Seia, no âmbito da competição internacional de longas-metragens, e acompanha a transição para a nova cidade dos habitantes da ancestral Hasankeyf, submersa pelas águas com a entrada em funcionamento de um mega-projeto hidroelétrico no território", informou a organização.

Segundo uma nota dos promotores, o festival teve desta vez a adesão de cerca de 3.760 espetadores, 1.650 alunos das escolas de Seia, Oliveira do Hospital, Nelas e Gouveia, e a participação de 59 cineastas, produtores e atores.

O Prémio Camacho Costa, da competição de longas-metragens em língua portuguesa, distinguiu "Enquanto o céu não me espera", um filme brasileiro "de ficção desarmante, urgente e poético".

"Com raízes na Amazónia, a realizadora Christiane Garcia retrata a história de um agricultor ribeirinho humilde que, apesar das muitas dificuldades que a família enfrenta, luta por permanecer no território dos seus antepassados", explicou a organização.

O Prémio Antropologia Ambiental, inserido nas competições de longas-metragens internacionais e em língua portuguesa, foi atribuído a "Katwe", de Nima Shirali, um documentário que acompanha a vida dos habitantes de uma pequena cidade junto ao lago salino de Katwe, no Uganda, "onde uma fábrica de refinação de sal permanece abandonada há 40 anos, enquanto os políticos continuam a prometer libertar a comunidade dos laços da pobreza, da corrupção e das condições de trabalho tóxicas".

"Plastic Surgery" (Reino Unido) arrebatou o Prémio Curta e Médias-Metragens Internacional. Trata-se de um "thriller", realizado por Guy Trevellyan, que aborda o impacto da poluição e dos microplásticos nos seres humanos.

O filme "Cão Sozinho", de Marta Reis Andrade, arrecadou o Prémio Curta e Médias-Metragens em Língua Portuguesa.

"Vânia e Valéria" (Brasil), de Isabela da Silva Alves e Isabella Milena Nascimento da Cunha, conquistou o Prémio Educação Ambiental, nas competições de curtas e médias-metragens internacionais e em língua portuguesa.

Nestas áreas, na categoria de animação, a distinção coube a "Martha" (Suíça), de Marcel Barelli, um antigo documentário mudo da década de 1910, recentemente recuperado.

O galardão para curtas-metragens de ficção e não-ficção contemplou "L"ancien Monde" (França), de Owen Archinet.

O Prémio Panorama Regional, para obras produzidas na região da Serra da Estrela, foi para "O último pastor de Sabugueiro", de Laurène da Palma Cavaco.

O CineEco é organizado pela Câmara de Seia, com o alto patrocínio do Presidente da República e do Departamento de Ambiente das Nações Unidas, contando com apoio financeiro da DGArtes.