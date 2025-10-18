Morreu Chen Ning Yang, vencedor do Nobel da Física em 1957

18 out, 2025 - 14:39 • Lusa
O físico chinês Chen Ning Yang, vencedor do Prémio Nobel da Física em 1957 e considerado um dos investigadores mais influentes do século XX da física moderna, morreu este sábado aos 103 anos em Pequim, anunciou a Xinhua.
Chen Ning Yang, nascido na cidade oriental chinesa de Hefei em 1922, recebeu o Prémio Nobel da Física, juntamente com o investigador e seu compatriota Tsung Dao Lee, por investigações sobre a lei da conservação da paridade, princípio fundamental da física nuclear.
Os dois investigadores fugiram da China durante a guerra contra o Japão (1937-1945) e desenvolveram a sua carreira profissional nos Estados Unidos, onde Chen Ning Yang era professor na Universidade de Princeton e Tsung Dao Lee na Universidade de Columbia, quando receberam o prémio.
Por esta razão e por ambos terem adquirido a nacionalidade norte-americana - a China não reconhece a dupla nacionalidade -, durante muitos anos Yang não foi considerado um vencedor "chinês" do Nobel.
Chen Ning Yang regressou à China como professor da prestigiada Universidade Tsinghua de Pequim em 2003, que o destacou como "o físico mais influente" da era atual e lembrou que, após o descongelamento das relações com Washington em 1971, foi o primeiro cientista chinês residente nos Estados Unidos a poder regressar ao seu país.