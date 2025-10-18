Nobel da Literatura falha presença em festival de Óbidos por motivos de saúde

18 out, 2025 - 15:04 • Diogo Camilo
O laureado com o Nobel da Literatura deste ano, László Krasznahorkai, já não vai comparecer no festival literário Fólio, em Óbidos.
Nas redes sociais, o festival indicou que o escritor “não poderá estar presente por questões de saúde que exigem atenção imediata".
A presença estava prevista para este domingo, último dia do festival, para falar sobre o tema "Morte". O painel será composto por Lionel Shriver e Rui Cardoso Martins, numa conversa moderada por Isabel Lucas.
A decisão do Nobel foi conhecida no passado dia 9 de outubro. O húngaro é autor de livros editados em Portugal como "Herscht 007769", que será lançado a 20 de outubro pela Cavalo de Ferro, e "O Tango de Satanás", disponível desde 2018, pela Antigona.