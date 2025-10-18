Ricardo Araújo Pereira: "É saudável que uma sociedade possa rir-se dos seus dirigentes"

O humorista Ricardo Araújo Pereira considera que trabalhar num país democrático facilita a vida, ao contrário do que acontece em alguns países lusófonos, e afirma que os motores de inteligência artificial não são rivais, porque "não têm graça nenhuma".

O humorista falava em entrevista à agência Lusa à margem do XIII Encontro de Escritores da Língua Portuguesa, que decorre até sábado na capital cabo-verdiana, no qual participa.

"Eu acho que a minha vida é muito facilitada pelo facto de nós vivermos numa democracia. Eu não corro risco nenhum. Os limites daquilo que eu posso dizer são muito elásticos", observa.

Ricardo Araújo Pereira entende que em alguns Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) é "muito mais difícil fazer uma piada sobre o poder político".

"É saudável que uma sociedade possa rir-se dos seus dirigentes e é óbvio que quem exerce o poder é apelativo para humoristas, por várias razões", afirma.

E prossegue: "É divertido que um palhaço acerte uma maçã podre na testa do senhor presidente, no senhor primeiro-ministro. Eu também gosto de acertar na testa de outras pessoas, mas quanto mais poderosa for a pessoa que leva com a maçã podre na testa, mais divertido é".

O humorista sublinha que a democracia portuguesa está hoje "perfeitamente consolidada" e que, "se os humoristas sentem algum embaraço relativamente àquilo que podem ou não podem dizer é muito mais relativo ao poder económico do que ao poder político".

Comentando um dos temas do encontro que decorre na Praia - a inteligência artificial -, Ricardo Araújo Pereira revelou-se tranquilo, até porque os motores que consulta "não têm graça nenhuma".

"Já fiz experiencia com o GPT, DeepSeek (chinês), o Gemini e o Le chat (francês). O que tem mais graça é o chinês porque tem menos restrições, exceto se a gente lhe disser: Porque é que se diz que o Xi Jinping [líder chinês] parece o Winnie-the-Pooh?".