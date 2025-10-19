Autora Lionel Shriver considera dependência da inteligência artificial uma catástrofe

A jornalista e escritora norte-americana Lionel Shriver considerou este domingo uma catástrofe que as crianças estejam a ser educadas numa forte dependência da inteligência artificial e que pode levar à morte da língua. .

"Estou muito preocupada com a questão das crianças que estão a ser educadas hoje em dia já fortemente dependentes da inteligência artificial (IA), que escreve para elas", afirmou a escritora, considerando que "isto é uma catástrofe".

Na última mesa do Fólio - Festival Literário Internacional de Óbidos, a autora sustentou que, com esta dependência as crianças "não estão a aprender a escrever, não estão a aprender a pensar", porque "colocar pensamentos em palavras é pensar".

Para Shriver, "a linguagem é uma via maravilhosa para a criatividade" e a "expressão e é uma ferramenta maravilhosa".

"Se os nossos filhos não aprenderem a escrever, não vão realmente compreender a própria língua", alertou a jornalista e escritora.

E isso, lamentou, "é a morte da linguagem".

Oradora numa mesa sobre o tema "Morte", a escritora falou sobre a morte nos seus livros, tema que em "Vamos ou Ficamos" trata de forma mais leve e divertida, mas noutras obras aborda mais seriamente, do ponto de vista de como "o leitor experiencia a morte, através da morte do personagem".