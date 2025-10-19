Irmã de Cláudio Ramos encontrada viva num hospital de Madrid

[Atualizado às 19h05]

A irmã do apresentador da TVI Cláudio Ramos foi encontrada viva num hospital em Madrid.

Sem nunca mencionar o nome de Iara Ramos Nascimento, a GNR confirma que "a mulher que estava desaparecida há uma semana em Vila Boim, concelho de Elvas, foi localizada". O jornal "Record" já tinha dito que este era o paradeiro da irmã do apresentador.

Foi, precisamente, Cláudio Ramos, nas redes sociais, que alertou para o desaparecimento da mulher, de 47 anos, em Vila Boim, no distrito de Portalegre.

"A família agradece que, qualquer informação que possam ter, a comuniquem por favor às autoridades mais próximas", escreve o apresentador. "Conduz um Volkswagen Beetle azul escuro", acrescentou.

Segundo a Lusa, a GNR contactou de imediato as autoridades espanholas que conseguiram confirmar que a mulher se encontrava em território espanhol. A fonte da GNR acrescentou que a mulher está internada num hospital de Madrid, desconhecendo-se as causas que levaram ao internamento.



Também Luís Nascimento, irmão de Cláudio e vencedor de um concurso televisivo, alertou para o desaparecimento da irmã.