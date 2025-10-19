Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 19 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Irmã do apresentador Cláudio Ramos desaparecida há uma semana

19 out, 2025 - 11:50 • Diogo Camilo

Iara Ramos Nascimento, de 47 anos, não é vista desde a noite de domingo da semana passada.

A+ / A-

A irmã do apresentador da TVI Cláudio Ramos está desaparecida desde o último domingo, dia 12 de outubro.

Nas redes sociais, Cláudio Ramos alertou para o desaparecimento de Iara Ramos Nascimento, de 47 anos, em Vila Boim, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre.

"A família agradece que, qualquer informação que possam ter, a comuniquem por favor às autoridades mais próximas", escreve o apresentador. "Conduz um Volkswagen Beetle azul escuro", acrescentou.

Também Luís Nascimento, irmão de Cláudio e vencedor de um concurso televisivo, alertou para o desaparecimento da irmã.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 19 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)