Irmã do apresentador Cláudio Ramos desaparecida há uma semana

A irmã do apresentador da TVI Cláudio Ramos está desaparecida desde o último domingo, dia 12 de outubro.
Nas redes sociais, Cláudio Ramos alertou para o desaparecimento de Iara Ramos Nascimento, de 47 anos, em Vila Boim, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre.
"A família agradece que, qualquer informação que possam ter, a comuniquem por favor às autoridades mais próximas", escreve o apresentador. "Conduz um Volkswagen Beetle azul escuro", acrescentou.
Também Luís Nascimento, irmão de Cláudio e vencedor de um concurso televisivo, alertou para o desaparecimento da irmã.