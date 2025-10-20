Menu
  • Noticiário das 23h
  • 20 out, 2025
Columbódromo Nacional inaugurado em Mira após investimento de 500 mil euros

20 out, 2025 - 17:55 • Lusa

"Com 80 metros de comprimento, sete metros de largura e sete metros de altura, o novo Columbódromo Nacional tem capacidade para cerca de 4.500 pombos-correio, sendo um projeto único na Europa", indica a Federação Portuguesa de Columbofilia.

A Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC) inaugura, no sábado, o Columbódromo Nacional, em Portomar, concelho de Mira, um investimento de cerca de 500 mil euros.

"Trata-se de uma infraestrutura que já tinha 30 anos e a Federação aproveitou para fazer outra de raiz, substancialmente melhor, no mesmo local", declarou esta segunda-feira à agência Lusa o diretor desportivo da FPC, Almerindo Mota.

Segundo Almerindo Mota, o objetivo do investimento passa por "melhorar as condições da prática desportiva e do bem-estar animal".

Numa nota de imprensa, a FPC considera que a infraestrutura "marca uma nova era para a columbofilia em Portugal e na Europa".

"Com 80 metros de comprimento, sete metros de largura e sete metros de altura, o novo Columbódromo Nacional tem capacidade para cerca de 4.500 pombos-correio, sendo um projeto único na Europa", adianta.

Construído com o apoio do Município de Mira, no distrito de Coimbra, "representa um investimento da Federação Portuguesa de Columbofilia ao serviço da comunidade columbófila nacional e internacional", destaca.

Citado na nota de imprensa, o presidente da FPC, José Luiz Jacinto, sustenta que a infraestrutura é "um espaço moderno, funcional e pensado para o bem-estar animal e para a performance desportiva, colocando Portugal na linha da frente das infraestruturas dedicadas a esta modalidade".

No mesmo dia, decorre a cerimónia de abertura dos Campeonatos Internacionais de Columbofilia Mira 2025, que "voltam a transformar Mira no epicentro mundial da columbofilia".

"A edição deste ano reúne centenas de columbófilos e milhares de pombos-correio de 25 países", refere,.

O evento inclui "as mais prestigiadas competições nacionais e internacionais", como "o Campeonato da Europa e da Europa Jovens, o FCI [Federação Columbófila Internacional] Grand Prix, o Torneio Ibero Latino-Americano, a Liga Nacional dos Campeões e o Campeonato Nacional de Jovens".

"Com um total de 140 mil euros em prémios, o FCI Grand Prix destaca-se com um prémio de 57.500 euros para o vencedor da final", acrescenta.

De acordo com a Federação, "os pombos-correio que vão participar nas competições foram cuidadosamente treinados pela FPC ao longo dos últimos meses" e vão ser soltos na localidade de Azinhal, Algarve, na manhã de sábado, "e percorrerão uma distância de cerca de 415 quilómetros até Mira", estimando-se "a sua chegada aconteça por volta da hora do almoço".

Os Campeonatos Internacionais de Columbofilia contam com o apoio da Câmara de Mira e do Instituto Português do Desporto e Juventude, e patrocínio de diversas empresas.

