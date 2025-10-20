Crianças finalizam puzzle de 103 mil peças que ilustra Portugal dos Pequenitos

Quase 3.700 pessoas ajudaram a montar o "maior puzzle do mundo", tendo sido colocadas as últimas de 103 mil peças durante a manhã desta segunda-feira. O quebra-cabeças ilustra o parque temático do Portugal dos Pequenitos, em Coimbra. "O puzzle é gigante e contou com a participação de crianças, jovens de todas as idades, famílias, visitas em espaço escolar e público também estrangeiro", destacou o diretor do parque temático, Nuno Gonçalves. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As últimas peças do puzzle, com sete metros de comprimento e quatro de largura, construído no espaço Castelo de Guimarães, no parque do Portugal dos Pequenitos, foram colocadas por mais de duas dezenas de alunos do Colégio Bissaya Barreto, com idades compreendidas entre os sete e os oito anos.

"A ideia foi construir uma atividade que permanecesse no tempo e que envolvesse as famílias, crianças, no âmbito escolar, mas também público estrangeiro. Que tivesse o princípio de envolver os nossos visitantes todos", referiu Nuno Gonçalves. O puzzle começou a ser construído a 1 de junho, data em que se assinala o Dia Internacional da Criança, e pretendia ser "uma coisa maior do que nós mesmos". "Encerra também uma ideia maior que temos sempre no parque, que é o modo de aprender a brincar. Esse é um valor fundamental para nós e para a Fundação Bissaya Barreto", justificou. O diretor do parque temático evidenciou a componente pedagógica da construção deste quebra-cabeças, que passa a ser "o maior do mundo a ser comercializado".