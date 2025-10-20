Menu
  • Noticiário das 23h
  • 20 out, 2025
Portugal dos Pequenitos arranca com a construção de cinco novos edifícios em janeiro

20 out, 2025 - 15:41 • Lusa

Casa da Música do Porto e Porto de Leixões são dois exemplos. "Está tudo preparado para, finalmente, implantarmos esse grandioso projeto", afirmou o diretor do parque temático, Nuno Gonçalves.

A construção de cinco edifícios em escala reduzida, da autoria de arquitetos contemporâneos, no parque do Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, deverá arrancar em janeiro do próximo ano, avançou esta segunda-feira o diretor do parque temático, Nuno Gonçalves.

"O procedimento de concurso está a chegar ao fim e nós temos a expectativa de começar as obras a partir de janeiro [de 2026]. Está tudo preparado para, finalmente, implantarmos esse grandioso projeto", revelou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nuno Gonçalves informou que a construção de cinco edifícios em escala reduzida, de arquitetos contemporâneos, representa um investimento na ordem dos sete milhões de euros.

"Vamos ter cinco edifícios novos: a Casa da Música do Porto, de Rem Koolhaas; o Terminal do Porto de Leixões, do Luís Pedro Silva; a Casa das Histórias, de Paula Rego e do arquiteto Souto Moura; o Pavilhão de Portugal, do arquiteto Siza Vieira; e o Bar à Margem, do arquiteto João Pedro Falcão de Campos", referiu.

Segundo o diretor do parque temático, as novas construções vão estar todas interligadas, num processo paisagístico, com planos de água.

"Vamos ter zonas verdes, zonas de fruição, tudo ligado do ponto de vista arquitetónico e a ideia de termos a presença da arquitetura portuguesa no parque neste enormíssimo investimento", evidenciou.

As obras deverão demorar entre 14 e 18 meses, estimando-se que a inauguração do novo espaço possa acontecer "em meados de 2027".

Fundado por Fernando Bissaya Barreto, na vigência do regime ditatorial do Estado Novo de Salazar e no contexto da realização da Exposição do Mundo Português, o Portugal dos Pequenitos está a comemorar 85 anos de atividade.

