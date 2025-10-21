Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos da América

Efeito Jimmy Kimmel. Cancelamentos da Disney+ e Hulu duplicaram após suspensão do apresentador

21 out, 2025 - 15:40 • Redação

Companhias perderam três milhões de subscritores. Taxas de cancelamento da Disney+ e da Hulu dobraram de agosto para setembro deste ano, de 4% e 5% para 8% e 10%, respetivamente.

A+ / A-

Os cancelamentos de subscrição aos serviços streaming Disney+ e da Hulu duplicaram após a suspensão temporária de Jimmy Kimmel do programa norte-americano transmitido no canal ABC. O apresentador está de volta, mas a pressão da administração Trump sob o programa "Jimmy Kimmel Live!" pode ter impactos permanentes nas companhias, avançou a BBC.

A suspensão levantou debates sobre a liberdade de expressão, já que o comediante foi retirado de antena durante uma semana por comentários sobre a morte de Charlie Kirk. A Disney, na altura, comunicou que considerou os comentários de Kimmel "inoportunos" e "insensíveis".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com dados analíticos da "Antenna", as taxas de cancelamento da Disney+ e da Hulu dobraram de agosto para setembro deste ano, de 4% e 5% para 8% e 10%, respetivamente. Companhias perderam três milhões de subscritores, informou a "The Hollywood Reporter".

Jimmy Kimmel regressa à televisão. Suspensão foi ato de censura?

Explicador Renascença

Jimmy Kimmel regressa à televisão. Suspensão foi ato de censura?

Os esclarecimentos da ABC são muito escassos. O co(...)

Os impactos financeiros do boicote à Disney ainda não são claros, mas a persistente indignação e apelos nas redes sociais para cancelar os serviços podem ter efeitos ainda maiores. Enquanto isso, a Netflix manteve a taxa de perdas estável nos 2%.

Tanto a Disney como a Hulu ainda não fizeram qualquer comentário sobre a situação de assinaturas. Porém, as companhias registaram um crescimento nas novas subscrições em setembro, compensando parcialmente as perdas, como consta nos dados da "Antenna".

Jimmy Kimmel está de regresso ao programa desde 23 de setembro, numa emissão de regresso ao horário nobre vista mais de 15 milhões de vezes em 16 horas. "Trump fez tudo para cancelar o meu programa", disse, emocionado.

"Trump fez tudo para cancelar o meu programa", disse, emocionado, Jimmy Kimmel de regresso à TV.
"Trump fez tudo para cancelar o meu programa", disse, emocionado, Jimmy Kimmel de regresso à TV.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)