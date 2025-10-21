Efeito Jimmy Kimmel. Cancelamentos da Disney+ e Hulu duplicaram após suspensão do apresentador

21 out, 2025 - 15:40 • Redação
Os cancelamentos de subscrição aos serviços streaming Disney+ e da Hulu duplicaram após a suspensão temporária de Jimmy Kimmel do programa norte-americano transmitido no canal ABC. O apresentador está de volta, mas a pressão da administração Trump sob o programa "Jimmy Kimmel Live!" pode ter impactos permanentes nas companhias, avançou a BBC.
A suspensão levantou debates sobre a liberdade de expressão, já que o comediante foi retirado de antena durante uma semana por comentários sobre a morte de Charlie Kirk. A Disney, na altura, comunicou que considerou os comentários de Kimmel "inoportunos" e "insensíveis".
De acordo com dados analíticos da "Antenna", as taxas de cancelamento da Disney+ e da Hulu dobraram de agosto para setembro deste ano, de 4% e 5% para 8% e 10%, respetivamente. Companhias perderam três milhões de subscritores, informou a "The Hollywood Reporter".
Os impactos financeiros do boicote à Disney ainda não são claros, mas a persistente indignação e apelos nas redes sociais para cancelar os serviços podem ter efeitos ainda maiores. Enquanto isso, a Netflix manteve a taxa de perdas estável nos 2%.
Tanto a Disney como a Hulu ainda não fizeram qualquer comentário sobre a situação de assinaturas. Porém, as companhias registaram um crescimento nas novas subscrições em setembro, compensando parcialmente as perdas, como consta nos dados da "Antenna".
Jimmy Kimmel está de regresso ao programa desde 23 de setembro, numa emissão de regresso ao horário nobre vista mais de 15 milhões de vezes em 16 horas. "Trump fez tudo para cancelar o meu programa", disse, emocionado.