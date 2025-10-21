Euromilhões: veja a chave desta terça-feira que vale 39 milhões

21 out, 2025 - 20:25 • Redação
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 21 de outubro de 2025, é composta pelos números 5 - 24 - 29 - 40 - 42 e pelas estrelas 6 e 12.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 39 milhões de euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.