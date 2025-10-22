Rival do Google? OpenAI lança motor de busca Atlas com inteligência artificial

O OpenAI revelou esta terça-feira o ChatGPT Atlas, o novo motor de busca que garante resumir conteúdos e tornar tarefas automáticas, simplificando a vida dos utilizadores com recurso às funcionalidades de inteligência artificial (IA).

Esta inovação vai desafiar a supremacia do Chrome da Google por ser construído nos moldes do ChatGPT, um chatbot popular que esclarece perguntas, sintetiza informação e facilita tarefas digitalmente. Algumas tarefas não são gratuitas.

Mais de 800 milhões de pessoas são utilizadoras semanais ativas do ChatGPT e a OpenAI vai dar mais um passo no sucesso dos avanços tecnológicos recentes. O "Atlas" vai aproximar o utilizador ainda mais à empresa, ao recolher dados sobre o comportamento de navegação.

"Vou à praia com as crianças amanhã! Podes encomendar o habitual para um dia de praia?". Basta colocar esta pergunta para que o sistema tecnológico recue nas últimas pesquisas semelhantes do utilizador e proceda, automaticamente, à encomenda.