Rival do Google? OpenAI lança motor de busca Atlas com inteligência artificial

22 out, 2025 - 18:23 • Redação, com Reuters
O OpenAI revelou esta terça-feira o ChatGPT Atlas, o novo motor de busca que garante resumir conteúdos e tornar tarefas automáticas, simplificando a vida dos utilizadores com recurso às funcionalidades de inteligência artificial (IA).
Esta inovação vai desafiar a supremacia do Chrome da Google por ser construído nos moldes do ChatGPT, um chatbot popular que esclarece perguntas, sintetiza informação e facilita tarefas digitalmente. Algumas tarefas não são gratuitas.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Mais de 800 milhões de pessoas são utilizadoras semanais ativas do ChatGPT e a OpenAI vai dar mais um passo no sucesso dos avanços tecnológicos recentes. O "Atlas" vai aproximar o utilizador ainda mais à empresa, ao recolher dados sobre o comportamento de navegação.
"Vou à praia com as crianças amanhã! Podes encomendar o habitual para um dia de praia?". Basta colocar esta pergunta para que o sistema tecnológico recue nas últimas pesquisas semelhantes do utilizador e proceda, automaticamente, à encomenda.
"Desbloquear a web com o ChatGPT do teu lado", "assistência quando precisas", "recuperar histórico" e "fazer por ti" são as promessas da empresa norte-americana, partilhadas num vídeo promocional na conta oficial da OpenAI.
Em poucos minutos, o sistema "InstaCart" também consegue comprar automaticamente todos os ingredientes para uma receita que se pesquise.
Pesquisar um alojamento local e dentro do site perguntar ao Atlas qual a melhor opção segundo determinados requisitos ou corrigir emails diretamente enquanto redigidos são outros exemplos do vídeo inaugural. Ou seja, o "Atlas" permite aos utilizadores abrir uma barra lateral do ChatGPT em qualquer janela, para resumir conteúdos, comparar produtos ou analisar dados de qualquer site.
As ações da Alphabet (GOOGL.O), proprietária do navegador Chrome, caíram 1,8% durante a tarde da passada terça-feira aquando a inauguração.
Os analistas apontam riscos de concorrência significativa no mercado publicitário digital.
O navegador já está disponível globalmente para macOS da Apple (AAPL.O), enquanto versões para Windows, iOS e Android vão ser lançadas mais tarde.