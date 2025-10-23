Conclusão das obras no Teatro Nacional D. Maria II prevista para junho

A administração do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, lançou o concurso para a remodelação do sistema de palco rotativo, estando a conclusão das obras naquela sala prevista para o final de junho, disse esta quinta-feira fonte da instituição.

A informação foi avançada pelo conselho de administração do teatro, depois de, na quarta-feira, ter sido publicado em Diário da República o anúncio de alteração do concurso público para "conceção-construção para a remodelação do sistema de palco rotativo e quadro de mecânica de cena a remodelação do sistema de cena", com um valor-base de 1,6 milhões de euros e um prazo de execução de 175 dias.

Em novembro de 2024, o diretor artístico do teatro nacional, Pedro Penim, apontou "o primeiro trimestre de 2026" como a altura provável para a reabertura após a totalidade das obras ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que começaram em 2023.

Questionado pela Lusa sobre se o lançamento deste concurso ameaça a reabertura do teatro, o conselho de administração referiu esta quarta-feira, por escrito, que esta obra "não coloca em causa o cumprimento da meta estabelecida pelo PRR para a conclusão da intervenção, definida para o final de junho de 2026".

"A reabertura do Teatro ao público acontecerá em 2026, após a conclusão das obras, em data a anunciar brevemente", acrescenta o conselho de administração do teatro.

Sobre o concurso público para a "remodelação do sistema de palco rotativo e ao quadro da mecânica de cena" na Sala Garrett, o conselho de administração do D. Maria II considera tratar-se de "uma intervenção premente, cuja necessidade foi identificada aquando da elaboração do Projeto de Requalificação" do teatro.

"A intervenção no quadro da mecânica de cena aumentará a segurança, fiabilidade e precisão no controlo da maquinaria do palco, reduzindo o risco de falhas e permitindo também a integração de sistemas automatizados", observa a administração do teatro.

A administração do D. Maria II acrescenta ainda que o concurso para a concretização desta empreitada foi lançado em agosto, tendo sido necessário repeti-lo "por questões técnicas".

Em julho de 2024, um comunicado do conselho de administração anunciou que, devido a atrasos na empreitada, a reabertura do teatro fora adiada por um ano, passando a estar prevista para o início de 2026.