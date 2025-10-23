Iron Maiden celebram 50 anos com livro visual que chega a Portugal em novembro

Os Iron Maiden celebram 50 anos com o livro "Infinite Dreams", uma edição especial em capa dura, com mais de 600 imagens e testemunhos inéditos dos membros da banda, que chega às livrarias portuguesas a 5 de novembro.

A obra, lançada originalmente pela editora londrina Thames & Hudson, chega ao mercado português através da editora Marcador e apresenta-se como "a história visual definitiva dos Iron Maiden", com mais de 600 ilustrações a cores, incluindo fotografias de Ross Halfin e John McMurtrie, capas icónicas de álbuns, adereços de palco, letras manuscritas e objetos raros do arquivo oficial e das coleções pessoais dos membros da banda.

Descrito pela editora como um registo visual e biográfico de referência, o volume inclui um prefácio de Steve Harris, fundador e baixista dos Iron Maiden, e um posfácio do vocalista Bruce Dickinson, que refletem sobre a longevidade e o impacto cultural da banda.

"Esta jornada tem sido uma verdadeira viagem no tempo para mim - e espero que seja igualmente fascinante para vocês", escreve Steve Harris, acrescentando: "É incrível quando as pessoas me dizem que a banda as ajudou a superar momentos difíceis, que lhes mudou a vida ou até que lhes salvou a vida".