Iron Maiden celebram 50 anos com livro visual que chega a Portugal em novembro

23 out, 2025 - 22:34 • Lusa

"Infinite Dreams", com uma edição especial em capa dura, tem mais de 600 imagens e testemunhos inéditos dos membros da banda.

A+ / A-

Os Iron Maiden celebram 50 anos com o livro "Infinite Dreams", uma edição especial em capa dura, com mais de 600 imagens e testemunhos inéditos dos membros da banda, que chega às livrarias portuguesas a 5 de novembro.

A obra, lançada originalmente pela editora londrina Thames & Hudson, chega ao mercado português através da editora Marcador e apresenta-se como "a história visual definitiva dos Iron Maiden", com mais de 600 ilustrações a cores, incluindo fotografias de Ross Halfin e John McMurtrie, capas icónicas de álbuns, adereços de palco, letras manuscritas e objetos raros do arquivo oficial e das coleções pessoais dos membros da banda.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Descrito pela editora como um registo visual e biográfico de referência, o volume inclui um prefácio de Steve Harris, fundador e baixista dos Iron Maiden, e um posfácio do vocalista Bruce Dickinson, que refletem sobre a longevidade e o impacto cultural da banda.

"Esta jornada tem sido uma verdadeira viagem no tempo para mim - e espero que seja igualmente fascinante para vocês", escreve Steve Harris, acrescentando: "É incrível quando as pessoas me dizem que a banda as ajudou a superar momentos difíceis, que lhes mudou a vida ou até que lhes salvou a vida".

Iron Maiden atuam no Estádio da Luz em julho do próximo ano

Banda britânica Iron Maiden vai atuar no Estádio d(...)

Para Bruce Dickinson, "é o poder da imaginação que perdura" e são as histórias da banda britânica que "sobreviverão para as gerações futuras".

Com 352 páginas e edição comemorativa em capa dura, "Infinite Dreams -- Iron Maiden" compila imagens raras e inéditas, bem como histórias de bastidores que atravessam cinco décadas de carreira, desde os primeiros concertos em "pubs" londrinos até às digressões mundiais que consagraram a banda como um dos nomes mais influentes do heavy metal.

Segundo a editora, o livro foi criado com o envolvimento direto dos membros da banda e da sua equipa de "management", bem como de artistas e colaboradores de várias épocas, resultando numa "crónica visual minuciosamente compilada", destinada tanto a fãs como a novos seguidores.

O lançamento mundial do livro aconteceu em 7 de outubro e chega agora a Portugal, estando os direitos de publicação já vendidos para vários países.

