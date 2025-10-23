Lembra-se de "Tainted Love"? Morreu Dave Ball, cantor dos Soft Cell

23 out, 2025 - 17:41 • Redação
Morreu o músico e produtor britânico Dave Ball, aos 66 anos. O duo Soft Cell embalou as pistas de dança dos anos 1980, até mesmo em Portugal, com baladas sintéticas-pop inovadoras.
Segundo informação avançada pelos representantes, "morreu pacificamente durante o sono na sua casa de Londres esta quarta-feira". O artista nasceu em Chester, Inglaterra, e percorreu o mundo com o sucesso do álbum de estreia "Non-Stop Erotic Cabaret".
"Tainted Love" marcou o nome dos artistas na indústria da música e foi um grande êxito comercial. O tema original da Gloria Jones, de 1964, foi reinterpretado por Dave e quebrou recordes nas tabelas mundiais a nível internacional.
Apesar dos outros temas lançados, "Tainted Love" foi o single mais vendido no Reino Unido em 1981, ano de lançamento.
Fundada em 1978, a metade da dupla SoftCell, Marc Almond, lamentou a morte do companheiro de carreira num longo texto publicado na rede social Facebook.
"É difícil escrever isto, e processá-lo também, mas é com enorme tristeza que vos digo que a outra metade dos Soft Cell, o maravilhoso e brilhante génio musical David Ball, morreu", disse Marc, revelando ainda que "o Dave estava doente há muito tempo".
"Obrigado Dave por seres uma imensa parte da minha vida e pela música que me deste. Não estaria onde estou sem ti", recordou o músico, ao dizer que gostaria de ter celebrado eventualmente os 50 anos de carreira.
"Say Hello, Wave Goodbye" e "Torch" são outras canções da dupla que tocaram por ali e acolá dos três álbuns de estúdio lançados, mas é de destacar no percurso de Dave Ball colaborações com Kylie Minogue, Gavin Friday e remisturas de temas de David Bowie e Erasure.