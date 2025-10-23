Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Música

Lembra-se de "Tainted Love"? Morreu Dave Ball, cantor dos Soft Cell

23 out, 2025 - 17:41 • Redação

"É com enorme tristeza que vos digo que a outra metade dos Soft Cell, o maravilhoso e brilhante génio musical David Ball, morreu", disse o cantor da dupla Marc Almond.

A+ / A-

Morreu o músico e produtor britânico Dave Ball, aos 66 anos. O duo Soft Cell embalou as pistas de dança dos anos 1980, até mesmo em Portugal, com baladas sintéticas-pop inovadoras.

Segundo informação avançada pelos representantes, "morreu pacificamente durante o sono na sua casa de Londres esta quarta-feira". O artista nasceu em Chester, Inglaterra, e percorreu o mundo com o sucesso do álbum de estreia "Non-Stop Erotic Cabaret".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Tainted Love" marcou o nome dos artistas na indústria da música e foi um grande êxito comercial. O tema original da Gloria Jones, de 1964, foi reinterpretado por Dave e quebrou recordes nas tabelas mundiais a nível internacional.

Apesar dos outros temas lançados, "Tainted Love" foi o single mais vendido no Reino Unido em 1981, ano de lançamento.

Fundada em 1978, a metade da dupla SoftCell, Marc Almond, lamentou a morte do companheiro de carreira num longo texto publicado na rede social Facebook.

"É difícil escrever isto, e processá-lo também, mas é com enorme tristeza que vos digo que a outra metade dos Soft Cell, o maravilhoso e brilhante génio musical David Ball, morreu", disse Marc, revelando ainda que "o Dave estava doente há muito tempo".

"Obrigado Dave por seres uma imensa parte da minha vida e pela música que me deste. Não estaria onde estou sem ti", recordou o músico, ao dizer que gostaria de ter celebrado eventualmente os 50 anos de carreira.

"Say Hello, Wave Goodbye" e "Torch" são outras canções da dupla que tocaram por ali e acolá dos três álbuns de estúdio lançados, mas é de destacar no percurso de Dave Ball colaborações com Kylie Minogue, Gavin Friday e remisturas de temas de David Bowie e Erasure.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 23 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)