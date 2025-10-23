Morreu Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça

Morreu Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça. O juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 83 anos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Ao longo da sua carreira, Laborinho Lúcio exerceu diversas funções de relevo: foi Procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, Procurador-Geral-Adjunto da República, bem como diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários. Desempenhou também cargos políticos, tendo sido secretário de Estado da Administração Judiciária e, em 1990, Ministro da Justiça no governo de Cavaco Silva. Mais tarde, em 2003, foi nomeado Ministro da República para os Açores, durante a Presidência de Jorge Sampaio. Na juventude, Laborinho Lúcio foi ator amador, tendo participado na criação do Grupo de Teatro da Nazaré. Posteriormente ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Direito e obteve o Curso Complementar de Ciências Jurídicas. Ao longo da carreira, destacou-se pela intensa atividade cívica e académica, sendo autor de livros sobre justiça, direitos humanos e cidadania, e membro de associações como a APAV e a CRESCER-SER. Fez parte da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja, coordenada pelo psiquiatra Pedro Strecht. Laborinho Lúcio foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo e da Ordem de S. Raimundo de Peñaforte, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade do Minho e, em 2023, foi distinguido com a Medalha de Ouro Comemorativa do 50.º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aos 70 anos, Laborinho Lúcio começou a escrever romances e costumava dizer que era “um jovem escritor com um grande futuro atrás”.

Reações à morte O candidato à Presidência da República, António José Seguro, lamentou esta quinta-feira a morte de Laborinho Lúcio “um homem de Estado exemplar, um jurista de enorme prestígio e um cidadão comprometido com os valores da justiça, da ética e do serviço público”. Numa publicação nas redes sociais, Seguro destaca que ao longo da sua vida, Álvaro Laborinho Lúcio “distinguiu-se pela sua inteligência, independência e sentido de missão. Serviu o país como magistrado, Ministro da Justiça e deputado, sempre com uma notável dedicação à causa pública e à defesa da dignidade humana”. “Num tempo em que o país precisa de exemplos de integridade e de sentido cívico, a sua vida permanece uma inspiração para todos aqueles que acreditam que o serviço público é, antes de tudo, um ato de entrega ao bem comum”, acrescenta.

O Partido Social Democrata manifestou, esta quinta-feira, “profunda tristeza” pela morte de Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça e uma das figuras mais marcantes do Direito em Portugal. Em comunicado, o PSD recorda Laborinho Lúcio como “um jurista brilhante” e “um dos mais proeminentes ministros da Justiça que Portugal teve em democracia”, sublinhando a sua “visão humanista do Direito, em que a justiça deve estar ao serviço das pessoas”. O partido destaca ainda o papel do antigo governante na defesa dos valores democráticos e na dignificação das instituições da República: “Como governante, honrou o Estado português no exercício de todos os cargos que desempenhou.” Segundo o PSD, Laborinho Lúcio “deixa respostas concretas e lúcidas sobre áreas fundamentais para a vida do país — a justiça, a educação, a cidadania, a ética e a democracia”. O comunicado recorda também o seu contributo pioneiro na defesa dos direitos das crianças, sublinhando que “pugnava por uma justiça educativa, não punitiva, centrada na reinserção, responsabilização e proteção dos menores”. “Que o seu legado seja um exemplo de inspiração para as atuais e futuras gerações”, escreve ainda o PSD, acrescentando que “Portugal perdeu uma voz íntegra, humana, livre e de enorme competência”. O partido expressa “sentidas condolências à família e amigos” de Laborinho Lúcio. A socialista Alexandra Leitão diz ter recebido a notícia da morte de Laborinho Lúcio “com grande tristeza”, destacando tratar-se se “uma figura ímpar da justiça portuguesa e um exemplo de ética, humanidade e compromisso cívico”. “Tive a oportunidade de trabalhar com ele durante um período no Conselho Superior da Magistratura e tenho por ele uma profunda admiração, pela lucidez com que pensava o país e pela forma como colocava sempre a dignidade humana no centro da sua ação. Laborinho Lúcio foi, em tudo, um defensor dos mais vulneráveis e um construtor de pontes entre a justiça e a cidadania”, escreve da rede social X. Para Alexandra Leitão, “o seu legado ultrapassa as funções que exerceu: é o de quem acreditou que o Direito deve servir as pessoas e que a justiça só existe plenamente quando é justa para todos”.

A editora de Laborinho Lúcio assinalou também a sua morte. “É com grande e imensa tristeza que a Quetzal informa que morreu hoje um dos melhores de nós, Álvaro Laborinho Lúcio. Parte desta casa, autor e amigo, companhia amável e tutelar da Quetzal, Álvaro nunca deixará esse lugar no nosso coração”.

Numa primeira reação à Renascença, a antiga presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, lembra Laborinho Lúcio como um defensor dos direitos humanos. O antigo ministro era membro do conselho consultivo do Instituto e foi professor de Dulce Rocha, que o recorda como um homem empático e pioneiro em muitas matérias. “O doutor Laborinho Lúcio era uma pessoa realmente muito empática e, ao mesmo tempo, muito rigorosa”, conta. “Falava da profissão como se fosse uma arte. Achava que a justiça só se realizava se tivéssemos em conta a realidade circundante. Era uma pessoa à frente do seu tempo, era uma pessoa muito calorosa e, depois, era um grande amigo”, acrescenta. O Presidente da República manifestou esta quinta-feira profunda consternação pela morte do juiz conselheiro jubilado Álvaro Laborinho Lúcio, destacado jurista e figura de referência da Justiça portuguesa. Em nota divulgada pela Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que Laborinho Lúcio foi “um homem à frente do seu tempo”, que aliou “ímpares qualidades profissionais a uma cultura humanística, uma ética cívica exemplar e um elevado sentido de serviço ao País”. Recordando o seu percurso, o chefe de Estado destaca a influência que o antigo magistrado exerceu sobre “sucessivas gerações de juristas”, bem como o seu “trato afável e espírito inspirador”. Ao longo da sua carreira, Álvaro Laborinho Lúcio exerceu diversos cargos de relevo: ministro da Justiça, ministro da República para os Açores, deputado à Assembleia da República e diretor do Centro de Estudos Judiciários.

“Sempre na defesa dos direitos humanos, sempre na procura permanente da defesa intransigente dos direitos das crianças em todas as suas dimensões”, escreve Marcelo Rebelo de Sousa. “O Presidente da República, que hoje perdeu um amigo, apresenta à família, ao Supremo Tribunal de Justiça e aos amigos de Laborinho Lúcio as mais sentidas condolências”, conclui a nota. Já o antigo Procurador-Geral da República José Souto Moura lembra Laborinho Lúcio como um nome relevante na proteção de menores - fez parte da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja. Souto Moura diz que Laborinho Lúcio aliava inteligência e coração. Destaca ainda forma inovadora como olhou para a formação de magistrados. “Era uma pessoa com uma inteligência superior, das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Aliava essa inteligência a um coração muito grande. Era uma pessoa de grandes afetos”, diz à Renascença. “Eu o conheci quando fui dar aulas para o Centro de Estudos Judiciários. Estive com ele como diretor. Chegou a ter interesse em que os alunos, que quisessem, pudessem ter aulas de teatro, de colocação de voz. Tudo isso causou até primeiro alguma estranheza, mas depois toda a gente percebeu”, acrescenta. Francisco José Viegas, escritor, editor de Álvaro Laborinho Lúcio na Quetzal, recorda um escritor notável. “Todos nós que trabalhámos com ele na editora, acabámos por nos sentir protegidos porque a figura do Álvaro foi para nós uma espécie de companhia tutelar”, declara. Em declarações à Renascença, o escritor acrescenta que Laborinho Lúcio “era um homem de uma humildade absolutamente rara, de uma qualidade humana que hoje é muito difícil de encontrar. Era uma pessoa que nos fará para a falta”. "Deixou-nos, aos 83 anos, Álvaro Laborinho Lúcio. Ilustre jurista, antigo ministro da Justiça e distinto escritor, foi exemplar na participação cívica e política e na dedicação à causa pública e ao nosso país. Deixo à família e aos amigos sentidas condolências e um profundo agradecimento", escreveu o primeiro-ministro na rede social X.



Também o secretário-geral do PS escreveu na rede social X que recebeu “com tristeza a notícia da morte de Álvaro Laborinho Lúcio” “Figura de grande integridade e inteligência, destacou-se por uma vida dedicada à causa pública, à qual levou sempre uma visão profundamente humanista e transformadora da justiça e da cidadania. Magistrado, ministro, deputado, professor e pensador, foi sempre respeitado pelas suas convicções, pela sua palavra ponderada e pelo compromisso de serviço ao país", lê-se.